5 buenos planes gastro para el finde: Del Prat al Plat, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, Festival Gastronómico de China, Gastrofest Vilanova y Oktoberfest Barcelona

Nadie podrá decir que Catalunya es poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

El canelón crujiente de pollo Pota Blava con 'chutney' de tomate, trufa y reducción de Oporto que el restaurante Hotel Sallés de El Prat de Llobregat sirve en Del Prat al Plat. / El Periódico

Del Prat al Plat (El Prat de Llobregat, hasta el 19 de octubre)

Un total de 24 bares y restaurantes de El Prat ofrecen tapas acompañadas de un quinto o una caña de Estrella Damm por 4 euros. Cada platillo ha sido concebido para destacar los ingredientes de temporada y los productos de proximidad, con una conexión con los tesoros agrícolas del Parc Agrari del Baix Llobregat (estos días hay boniatos, patatas, espinacas, rábanos, higos...) y un compromiso con la sostenibilidad, la cocina y el comercio local. Los comensales pueden votar su tapa preferida y entrar así en el sorteo de premios que combinan gastronomía y territorio, como una cesta con productos del Parc Agrari, una cena para dos personas en uno de los establecimientos participantes de la ruta o una visita guiada a la fábrica de Estrella Damm de El Prat de Llobregat. El 18 de octubre, La Ricarda acogerá una jornada que pondrá el punto final a la ruta de tapas con actuaciones musicales, degustación de cerveza y una variada oferta gastronómica con productos de proximidad, además de la entrega de los premios de Del Prat al Plat.

Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra (Agramunt, 11 y 12 de octubre)

Agramunt (Urgell) se convierte en la capital del turrón y el chocolate a la piedra con la 36ª edición de la feria, que cuenta con un amplio programa de actividades con degustaciones, talleres y ponencias en torno a estos productos. Los turroneros con IGP Torró d'Agramunt comparten protagonismo con otros expositores del sector, dando a probar sus novedades. El Aula del Gust acoge a profesionales de la pastelería y la cocina dulce como Lluc Crusellas (Eukarya) y Elisa Franza, jefa de pastelería de Enigma.

El sábado, tiene lugar la final del Segundo Campeonato Nacional Turrón Creativo Maestro Ángel Velasco. En el Aula del Tast se dan a conocer, a través de presentaciones y catas guiadas, productos de proximidad como quesos, aceites, embutidos... El Aula del Chocolate y el Vino ofrece demostraciones y catas acompañadas de los vinos premiados de la DO Costers del Segre. Se proclama Torronaire d'Honor a la Feria de l'Ametlla de Vilagrassa. Además, entre el pabellón ferial y el casco antiguo, hay más de 130 puestos de artesanía, se montan actividades infantiles para los más pequeños y tampoco faltan 'foodtrucks' y conciertos.

Y previo al inicio de la feria, este viernes 10 de octubre se monta la Acadèmia del Torró, dirigida a estudiantes de hostelería, y con reconocidos pasteleros ofreciendo formaciones a estudiantes de escuelas de hostelería de Lleida y del Pallars y alumnos de panadería y pastelería del grado del instituto de Agramunt.

Festival Gastronómico de China (Sant Adrià de Besòs, del 11 al 12 de octubre)

El Port Fórum acoge la primera edición del Festival Gastronómico de China, que cuenta con más de 20 casetas gastronómicas y 10 dedicadas a la cultura y la artesanía, con una programación que incluye espectáculos tradicionales, exhibiciones culinarias, demostraciones de bienestar, espectáculos de danza contemporánea y un espacio dedicado al 'hanfu', vestimenta tradicional china. El sábado está abierto de 11.00 a 20.00 horas y el domingo, de 11.00 a 17.00. La entrada es gratuita.

El arroz caldoso con sepia que el restaurante El Cafè del Mar sirve en el Gastrofest Vilanova. / Sahba Visual

Gastrofest Vilanova (Vilanova i la Geltrú, hasta el 12 de octubre)

Hasta el 12 de octubre, el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (plaza de Eduard Maristany, s/n) acoge este evento que pone en valor el pescado de lonja, la gamba de Vilanova y las recetas marineras en diferentes interpretaciones culinarias a cargo de distintos establecimientos: El Cafè del Mar, Espai de la Carme, Espai de l'Arnau, L'Hac, La Cava, Miramar Beach Club, Pika Tapa, Cofradia de Pescadores de Vilanova y Valentí Helados de Autor. Hay catas de cerveza, 'showcookings' de chefs locales y con estrella Michelin como Fran López (Villa Retiro, en Xerta, un entorchado), y música en directo. Abre el viernes de 19.00 a 22.30 horas, el sábado, de 12.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.30, y el domingo, de 12.00 a 16.00. La entrada es gratuita.

Oktoberfest Barcelona (Barcelona, del 2 al 19 de octubre)

La 12ª edición del Oktoberfest Barcelona, la mayor fiesta bávara en España, ya está en marcha. Miles de personas acuden a esta cita en Montjuïc para celebrar la tradición cervecera alemana. El año pasado más de 110.000 asistentes disfrutaron de las birras y la gastronomía alemana (codillo, 'kartoffelsalat', 'pretzels', salchichas, chucrut y el clásico 'apfelstrudel'), además de concursos tradicionales de trajes típicos y música en directo.

El acceso al recinto es gratuito, aunque se recomienda realizar reserva previa de mesa (general, VIP o palco VIP, este junto al escenario principal, con menú especial y servicio 'premium') a través de la web oficial del evento. El Oktoberfest Barcelona abre los jueves de 17.00 a 23.00 horas, los viernes de 17.00 a 1.00, los sábados de 12.00 a 1.00 y los domingos de 12.00 a 23.00.