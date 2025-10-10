Las 7 mejores experiencias con setas en Catalunya para vivir el otoño a fondo

El fervor por el mundo de las setas en Catalunya no deja de crecer. Más allá de su presencia en las cartas de otoño de muchos restaurantes, se han convertido en producto de temporada por excelencia y en el centro de toda una cultura micológica que mezcla gastronomía, tradición y contacto con la naturaleza. Desde jornadas festivas en pueblos con historia 'setera' hasta propuestas hoteleras y artísticas, este año la agenda vuelve a llenarse de experiencias para quienes quieren disfrutar a fondo de los hongos.

Llagostera se entrega a las setas el 12 de octubre

Cada 12 de octubre, el núcleo antiguo de Llagostera se transforma para acoger la Fira del Bolet, una cita imprescindible para los amantes de la micología que ya suma 23 ediciones. Durante todo el día, el pueblo recrea un mercado de principios del siglo XX con puestos, talleres, demostraciones de oficios y gastronomía relacionada con los hongos. Hay actividades previas como 'show cookings', concursos de recolección y propuestas familiares de iniciación, además de premios tan singulares como el Trofeo Ou de Reig, votado por los vecinos.

La Cuina del Bolet” del Berguedà / Turisme de El Berguedà

La Cuina del Bolet del Berguedà, hasta noviembre

Hasta el 23 de noviembre, una veintena de restaurantes de la comarca del Berguedà ofrecen menús especiales dedicados a las setas y a la cocina local. La Cuina del Bolet celebra este año su 20ª edición como referente gastronómico de otoño en la zona. Impulsada por la Asociación de Hostelería y Turismo del Berguedà, esta iniciativa permite degustar tanto recetas tradicionales como creaciones más contemporáneas siempre con la seta como protagonista.

Salida guiada en busca de hongos en el Pirineo

El auge micológico también ha llegado a propuestas de turismo de naturaleza. El 'camping' Huttopia Barcelona Pirineos (carretera B-400 a Saldes, km 3,5, Guardiola de Berguedà), pionero en ecoturismo, organiza salidas guiadas de recolección de setas en colaboración con el ayuntamiento local. La experiencia combina la belleza del Cadí-Moixeró en otoño con el aprendizaje micológico, y convierte una estancia en el Pirineo en una auténtica escapada 'boletaire'.

Visita al Museu d’Art del Bolet de Montmajor

Quien prefiera coleccionar setas con la mirada puede visitar el Museu d’Art del Bolet abierto en 2003 en la plaza del Mercat, 7 de Montmajor (Berguedà). Único en su género, reúne más de 500 piezas que reproducen distintas especies, debidamente catalogadas. La joya de la colección son las setas de cerámica, tan realistas que parecen recién cogidas del bosque.

Más ferias 'boletaires' por toda Catalunya

Más allá de Llagostera, el calendario de otoño está lleno de citas dedicadas a las setas. La Feria de la Seta de Terrassa, la de Vilassar de Dalt, la Feria de la Llenega en Cardona o la de Ribes de Freser son solo algunos ejemplos de cómo la tradición 'boletaire' sigue viva en todo el territorio, combinando gastronomía, artesanía y naturaleza.

Relax y cultura micológica en un hotel de Ribes de Freser

A finales del siglo XIX, Domingo Batlló, empresario barcelonés, eligió Ribes de Freser para construir Angelats, una elegante residencia de verano donde su familia pudiera disfrutar del aire puro y la tranquilidad de los Pirineos. Hoy, convertido en hotel, conserva ese espíritu de retiro en plena naturaleza. Desde este enclave, Angelats Hotel (carretera Nacional 260, Km 128, Campelles) propone una experiencia micológica guiada por Enric Gràcia, reconocido divulgador y autor de referencia. Durante un recorrido de una hora y media por los bosques de la finca, los participantes identifican setas y plantas autóctonas, descubriendo sus usos culinarios, medicinales y ecológicos, además de curiosidades botánicas y micológicas. Se celebra los días 12, 19 y 26 de octubre. La actividad está incluida para los huéspedes del hotel y abierta al público.

Menús degustación temáticos en Barcelona

La pasión por las setas no se limita a las comarcas rurales. En la capital catalana son muchos los restaurantes que, con la llegada del otoño, diseñan menús especiales en torno a este producto. Desde propuestas clásicas como el fricandó con 'rovellons' hasta interpretaciones más creativas, la temporada se convierte en excusa perfecta para salir a comer y dejarse sorprender por un producto que sigue marcando el calendario gastronómico. Es el caso, entre muchos otros, del restaurante Nectari (València, 28), que lleva años ofreciendo en estas fechas un menú degustación temático (con 11 aperitivos, 3 platos y 1 postre, este último también con hongos); Tendiez, el restaurante del Sofitel Barcelona Skipper (avenida del Litoral, 10), celebra esta temporada con una carta efímera del 20 de octubre al 2 de noviembre que reproducirá los paisajes otoñales en el plato y, obviamente, tendrá las setas como protagonistas.