La gastronomía catalana, con Ferran Adrià al frente, homenajea a Juli Soler

Una amplia representación del sector de la gastronomía catalana, con el cocinero Ferran Adrià al frente, ha homenajeado este viernes al que fue, junto a este, copropietario del mítico restaurante elBulli, Juli Soler, al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento.

Adrià, como el resto, han puesto el foco en la personalidad de Soler, del que ha señalado que estuvo con él más de veinticinco años.

"Compartí más tiempo con él que con mi mujer", ha bromeado el chef, que ha reconocido que a veces se pregunta si el fallecido estaría orgulloso de la labor que lleva a cabo y que tiene como un pilar el centro cultural que recoge el legado de elBulli, conocido como elBulliFoundation.

Los hijos de Juli Soler, Rita y Panxo, han asistido también al homenaje, que se ha celebrado en el Castillo de la Trinitat de Roses, la población que acogió aquel restaurante, considerado el mejor del mundo.

Los dos han recordado pasajes y detalles como la afición por la fotografía de su padre y han visto un vídeo que se ha proyectado con imágenes del homenajeado al frente de la sala de elBulli y en momentos divertidos de aquella etapa.

Unas trescientas personas, entre familiares, amigos, restauradores y representantes institucionales han acudido a un acto que ha comenzado con la inauguración de una placa que da el nombre de Soler a una sala del Aula de Gastronomía de Roses.

El homenaje ha servido también para reivindicar la aportación del que fue compañero de Ferran Adrià al frente de elBulli al papel que representan los camareros en la restauración.

A Juli Soler se ha considera como la figura que revolucionó el concepto del servicio de sala y la experiencia gastronómica.

Acto con momentos emblemáticos de Soler

Durante el acto en el Castell de la Trinitat, organizado por la Asociación de Empresarios Roses-Cap de Creus, la de Hostelería del Alt Empordà y el Ayuntamiento, se han proyectado imágenes y frases emblemáticas de Soler, con las que se ha querido poner de relieve una personalidad desbordante y atrevida.

Los hijos de Juli Soler han participado también en una charla con el sumiller Ferran Centelles y el director de elBulliFoundation, Lluís Garcia.

Entre el público se encontraban diferentes personas que trabajaron con Soler y Adrià, como el jefe de sala del restaurante Castell de Peralada, Toni Gerez, o uno de los chef del Disfrutar, que fue proclamado como el mejor del mundo en 2024, Mateu Casañas.

Han sido algunos de los que han cogido el micrófono para recordar aquella etapa que pasaron en elBulli, en el caso de Gerez para calificar a Soler como un "confesor" del equipo y en el de Casañas para destacar su "humanidad".

Uno de los instantes destacados ha llegado con la lectura de un texto sobre la figura del homenajeado por parte del sumiller del Celler de Can Roca, Josep Roca.

Como persona también responsable de sala en su laureado restaurante, Josep Roca ha explicado que Juli Soler fue precursor de utilizar el "instinto" en la atención al cliente, al que trataba como si fuese un amigo.

"Un genio, una persona con ángel que me ha influido en la manera de ser", ha manifestado Roca sobre la figura del homenajeado, del que ha insistido en que era "un número uno" y que actualmente ya ha alcanzado la categoría de "mito".

El acto ha concluido con una cata gastronómica de productos de proximidad y una selección de vinos, muchos de ellos favoritos de Soler, todo ello amenizado por una selección musical del hijo de Soler.