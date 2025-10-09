El adolescente autista que cuelga cientos de recetas y pictogramas para personas con problemas para alimentarse

El joven autista David Martínez Navas, de Gandía (València), ha colgado en las redes sociales cientos de recetas a partir de pictogramas para que personas con dificultades puedan disfrutar del placer de la comida. Martínez Navas, de 15 años, ha sido uno de los protagonistas de la segunda jornada de la feria Alicante Gastronómica, donde ha elaborado un flan de persimon junto a su madre, Joana Navas, y ha dado a conocer su vocación y sacrificio desde bien pequeño en los fogones de su casa.

David padece trastorno de la alimentación y problemas de atragantamiento, incluso de pequeño sufría riesgo de ahogarse bebiendo agua por lo que se le tuvo que desensibilizar la lengua, encía y paladar para evitar que un acto tan cotidiano como alimentarse le causara dolor.

Su madre y colaboradora en el proyecto de las recetas, junto a profesoras del colegio y algunos amigos, se propuso fomentar que David diseñara sus propias recetas, tanto saladas como dulces, para disfrutar comiendo a partir de recetarios elaborados con pictogramas o imágenes, que cuelgan en las principales redes sociales a nombre de Joana Navas, por ser su hijo menor de edad.

"Queremos que cualquier persona con dificultades o sin ellas pueda hacer las recetas paso a paso" y para ello enseñan cómo preparar platos tan variopintos como arroces, hojaldres, galletas y bizcochos, flanes, tortillas, sándwiches, fideuá o pepitos.

Concienciar y hacer visible lo invisible

Para la madre, "es importante concienciar y hacer visible lo invisible" y las recetas "están adaptadas tanto para las personas con dificultades como para los neurotípicos como nosotros a los que nunca les ha gustado cocinar", ha señalado.

Ha explicado que, a menudo, su hijo tiene problemas cuando llega al restaurante porque difícilmente se adaptan a sus necesidades especiales e individuales. "Suelen estar preparados para las alergias al gluten, fructosa o lactosa pero nunca a las personas con trastorno de la alimentación y problemas de atragantamiento".

Consejos sobre autonomía personal

En sus redes, las páginas de David incluyen, además de la cocina, consejos con pictogramas sobre diversos aspectos de la autonomía personal: desde cómo afrontar las asignaturas del colegio a poner una lavadora, ducharse, vestirse o preparar una mochila, gestos "para otras personas insignificantes y que para ellos son retos de la vida diaria".

David Martínez Navas se ha convertido en un símbolo de la inclusión y por tercer año opta al premio internacional de la paz para la infancia. Ya es miembro del Consell de la Infancia de Gandía y del Consejo Estatal, y presentó en Madrid el acto del día internacional de los Derechos de la Infancia y Juventud en España mientras que también ha participado en la elaboración de la estrategia estatal de los derechos de la Infancia y de la Adolescencia.