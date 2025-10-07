El mejor cruasán artesano de mantequilla de España de 2025 se hace en esta pastelería de Barcelona

Ya se sabe cuál es el Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España, título del concurso que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona y en el que participan obradores de todo el país: Toni Vera (pastelería Canal, con establecimientos en las calles de Calvet y de Muntaner de Barcelona). Es la cuarta vez que se lleva el trofeo, tras los triunfos en 2016, 2019 y 2022. Cada tres años, como un reloj. En la edición de 2024, venció Brunells (Barcelona), mientras que en 2023 triunfó Prat Can Carriel (Roda de Ter).

Vera, que esta mañana ha preparado 80 cruasanes para presentar los 12 que mejor le han salido, se ha mostrado muy contento con el premio, que ha dedicado a su equipo. "Este reconocimiento es señal de que hacemos las cosas bien, que nos gusta nuestro oficio y que tenemos un equipo estupendo". "Hacemos alta pastelería, no escatimamos con los mejores productos", ha añadido.

57 candidatos

El concurso se ha celebrado esta misma mañana. Entre las 9.00 y las 11.00 horas, los 57 candidatos han entregado 12 cruasanes artesanos de mantequilla cada uno en la Escuela de Pastelería del Gremi de Pastisseria de Barcelona, donde se ha celebrado la competición.

Media hora después, el jurado, formado por los pasteleros Andreu Sayó (Brunells, en Barcelona, ganador el año pasado), Carles Carreras (pastelería Núria, Terrassa), Miguel Zaguirre (Zaguirre Pastissers y presidente del Gremi de Pastisseria de Barcelona) y Miguel Moreno (Pan y Cacao, Madrid, y presidente Confederación Española de Empresarios y Artesanos de Pastelería), los chefs con estrellas Michelin Oriol Castro (Disfrutar), Jordi Vilà (Alkimia) y Artur Martínez (Aürt), el especialista en tartas de queso Jon García (Jon Cake), la experta gastronómica Stella Alikowa), el chocolatero Cristian Larrosa (Lot Roasters), los representantes de firmas relacionadas con la pastelería Javier González (mantequillas Elle & Vire) y Manel Corbalán (Farines Ylla) y los periodistas gastronómicos Fernando Toda (‘Dulcypas’) y quien esto escribe.

En el certamen, se han tenido en cuenta varios factores a la hora de emitir el fallo y que suman 100 puntos: el sabor (40 puntos), el alveolado (15), el hojaldrado (15), el color (10), el formato (10) y el acabado (10). Criterios que van en la línea de lo que justamente pretende el concurso: incentivar y premiar las habilidades de los pasteleros artesanos en bollería.