"El mejor bar de tapas": el local de Mataró aclamado por sus sabrosas tapas

Una de las tradiciones españolas más envidiadas desde otros países son las tapas. Es por ello que cuidar los bares de confianza y descubrir nuevos negocios es casi un deber para quienes no quieran dejar en el olvido esta costumbre gastronómica.

La variedad es tan amplia que, a veces, no sabemos por cuál decantarnos, cuál probar. Ante esta incertidumbre lo mejor es tener claro qué tapa es la especialidad del establecimiento, asegurando el tiro. Esto sucede con uno de los mejores bares de Mataró, del que no puedes irte sin probar sus croquetas de pescado.

Este es el bar

Se trata de Bar Casa Pepe, donde apuestan por "tapas tradicionales, con creatividad y calidad" desde el punto de vista de una de las comunidades autónomas más de tapas del país: Andalucía. "Descubre el espíritu andaluz", anuncian a través de su página web, donde también presentan los diferentes espacios del local.

Por un lado, el salón principal, diseñado para degustar las tapas junto con familia, amigos o empleados de la empresa. En segundo lugar, encontramos el espacio marinero, que describen como un sitio ideal para degustar las tapas de pescado, un producto que refleja el paisaje de mar como es Mataró.

También cuentan con el patio: un espacio ambientado en una taberna andaluza y con las mejores tapas que presumen de un sabor "andaluz del Maresme", tal como lo han bautizado. Por último, mencionan la barra, pensada para saborear vinos y cervezas con la atención inmediata de sus camareros.

"Si quieres sentir ese ambiente andaluz corriendo por tus venas sin tener que recorrer más de 1.000 kilómetros, Casa Pepe es tu sitio", recomienda un usuario a través de TripAdvisor, comparador web.

Croquetas de sepia con tinta de calamar

A pesar de contar con una carta muy extensa, llena de creatividad y calidad, los clientes de Casa Pepe tienen claro cuál es su tapa preferida: las croquetas de sepia con tinta de calamar, que un usuario de Tripadvisor describe como "inolvidables".

Sus compañeras de carta tampoco se quedan atrás, ya que las croquetas de pollo, de camarón, de chorizo y de rabo de toro también cuentan con una calidad excepcional. El lado dulce también recibe grandes elogios, como es el caso de la leche frita, que una clienta asegura que es "igual de buena que en Granada".

Sobre el precio

En lo que la gran mayoría de comensales coincide es en la buena relación calidad-precio del bar, que muchos tildan de algo más que eso: "No lo considero un bar, si acaso lo catalogo como un restaurante muy digno". Su rango de precios ronda entre uno y dos ceros.

Así expone un usuario su opinión al respecto: "Considero que está bien justificado, ya que la materia prima, junto a la experiencia que vives en el restaurante, son para mí elementos decisivos a la hora de escoger un lugar donde comer tapas a un precio justo".

Horarios y cómo llegar

Es por ello que muchas personas lo catalogan como "el mejor bar de tapas de Mataró", lo que también lo convierte en un establecimiento muy solicitado, siendo recomendable reservar con algo de antelación. Su horario de apertura es el siguiente:

De jueves a domingo: de 9.00 a 17.00 y de 20.00 a 0.00 horas

En cuanto a la ubicación, Casa Pepe se encuentra en el número 18 de la avenida de Puig I Cadafalch de Mataró.