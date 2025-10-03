La Guía Michelín incorpora otro restaurante de Terrassa: "Una experiencia diferente"

El amplio abanico de restaurantes que posee Terrassa ha convertido a la cocapital del Vallès Occidental en una de las ciudades con mejores opciones gastronómicas de Catalunya. Cinco locales de esta ciudad han formado parte en los últimos años de la Guía Michelín, convirtiéndose en uno de los atractivos de esta población.

La última incorporación

El restaurante 'Casa Nita' se suma a los otros cuatro locales que ya habían sido reconocidos en la Guía Michelín. "Surge de nuestras abuelas, es un homenaje a todas ellas y a la tradición y la cultura de una época antigua", describen en su página web. Y es que este curioso proyecto solo tiene 18 metros cuadrados y no tiene fogones: "no tenemos cocina, utilizamos técnicas antiguas para cocinar".

"La limitación de espacio les obliga a trabajar siempre con producto fresco (lo compran a diario en el ya centenario Mercat de La Independència, cruzando la calle) y, curiosamente, no tienen fogones ni cocina caliente como tal, pues terminan los platos con soplete, sandwichera, Thermomix al vapor...", detalla la Guía Michelín. "Esta es una experiencia gastronómica diferente pero muy interesante, con elaboraciones bien hechas y llenas de personalidad. ¿Una recomendación? Prueba la Coca de cristal crujiente de la Artesanna, berenjena, crema de queso de la Frasera y romesco verde", finalizan.

Vapor Gastronòmic

Vapor Gastronòmic se ha asentado en la Guía Michelín, donde ha aparecido durante ocho años consecutivos. Con la distinción de Bib Gourmand, que recoge los mejores restaurantes y al mejor precio, este establecimiento de Terrassa se ha consagrado con este prestigioso premio desde 2017. Los productos de proximidad son la base de este local de cocina mediterránea, que siempre ha buscado "la excelencia". El nombre de este establecimiento está relacionado con la importante industria de la ciudad en el siglo XIX, y su local también está ambientado con esta idea. "Nuestra identidad está relacionada con la brasa, el aroma del carbón. Es el nexo de unión con nuestra ciudad de tradición textil es algo que nos llena de orgullo", reconocen en su web.

"Con la cocina a la vista, y una carta tradicional actualizada en la que los platos a la brasa son los auténticos protagonistas, siempre procurando potenciar los productos "Km. 0" o de proximidad", explicó la Guía Michelín al volver a incluir en su guía este nombre.

En este 2024 han protagonizado una nueva etapa con el fichaje de dos nuevos socios, Marco Dinarès y Belén Lapeña, que quieren expandir el negocio y ya han abierto un nuevo local en Tenerife.

El Cel de les Oques

El céntrico restaurante El Cel de les Oques es uno de los locales más icónicos de Terrassa, y ha estado presente en la mención Bib Gorumand de la Guía Michelín desde 2014. "La pareja propietaria, con Imma en la sala y Sergio tras los fogones, apuesta por una cocina tradicional actualizada que, en lo posible, trabaja con productos ecológicos y de proximidad, procurando además rescatar las recetas olvidadas en las masías cercanas para ponerlas al día", definen desde este reconocido premio.

"Un ambiente distinguido y moderno donde disfrutar de un trato cuidadoso y una cocina actual", definen en su página web. "Ofrecemos una cocina donde la materia prima es eje central y dónde, tratándola con todo el respeto, encontramos formas originales y divertidas donde encontrar el sentido del disfrutar comiendo", añaden. En su carta ofrecen dos menús degustación distintos, 'Festival estival' y 'especial Vallès'.

Bodeguilla

Este emblemático restaurante de Terrassa, ha aparecido por segundo año consecutivo en la Guía Michelín, posicionándose como uno de los mejores establecimientos de la ciudad. "Sorprende por sus cuidadas instalaciones, con un claro protagonismo de la madera. Cocina de mercado de corte tradicional, rica en texturas y de sabores bastante marcados", han escrito desde el premio.

"La cocina del Restaurante La Bodeguilla es una cocina innovadora, tradicional y también de mercado donde escogemos el producto más fresco y de proximidad que nos permita diseñar creaciones gastronómicas y ofrecer el mejor a nuestros clientes", afirman en su página web.

Colmado 1917

Ubicado en el barrio de Ca n’Aurell, Colmado 1917 ofrece una exquisita comida tradicional que le llevó a formar parte de la Guia Michelín en 2023 y 2024. "Minúsculo y sencillo local que emana la esencia de los colmados decimonónicos. Defienden la integridad del producto, por eso practican una cocina de mínima intervención", recoge este premio. Y es que, una de las particularidades de este restaurante es que rechazan mecanismos industriales y apuestan por "los productos elaborados manualmente" y proponen "una gastronomía doméstica que realizamos con utensilios simples para transportar al comensal a la raíz de nuestra historia".