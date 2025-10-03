4 buenos planes gastro para el finde: Oktoberfest Barcelona, Benvinguts a Pagès, Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres y Aires de Verema de Perelada

Nadie podrá decir que Catalunya es poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Oktoberfest Barcelona (Barcelona, del 2 al 19 de octubre)

La 12ª edición del Oktoberfest Barcelona, la mayor fiesta bávara en España, ya está en marcha. Miles de personas acuden a esta cita en Montjuïc para celebrar la tradición cervecera alemana. El año pasado más de 110.000 asistentes disfrutaron de las birras y la gastronomía alemana (codillo, 'kartoffelsalat', 'pretzels', salchichas, chucrut y el clásico 'apfelstrudel'), además de concursos tradicionales de trajes típicos y música en directo.

El acceso al recinto es gratuito, aunque se recomienda realizar reserva previa de mesa (general, VIP o palco VIP, este junto al escenario principal, con menú especial y servicio 'premium') a través de la web oficial del evento. El Oktoberfest Barcelona abre los jueves de 17.00 a 23.00 horas, los viernes de 17.00 a 1.00, los sábados de 12.00 a 1.00 y los domingos de 12.00 a 23.00.

Una de las actividades de Benvinguts a Pagès de una edición anterior. / El Periódico

Benvinguts a Pagès (varias localidades, 4 y 5 de octubre)

Esta iniciativa propone experiencias gastronómicas con protagonismo para los productores de toda Catalunya, que abren las puertas de sus casas: 70 explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, 80 alojamientos rurales, 40 actividades paralelas, más de 100 restaurantes de proximidad y pequeños elaboradores del país descubren el mundo del campesinado y del producto local. Una buena manera de conocer el origen de lo que comemos y los procesos de elaboración de los productos, degustar y comprar productos locales directamente a los productores y vivir una experiencia de turismo de proximidad. A través de la web benvingutsapages.cat se pueden reservar las visitas (2,5 euros para los mayores de 15 años y gratuitas para niños).

Hay para todos los gustos: probar el sake y el 'miso' hechos entre los campos de arroz por la masía Kan Kenshô en el Parque Natural del Delta del Ebro, participar en un taller de elaboración de aceite en una masía de Sabadell, dar una vuelta en un carruaje que saldrá desde el pueblo de Aramunt (Pallars Jussà) y pasará por la reserva de Boumort y el embalse de Sant Antoni con un final que incluirá una cata de productos propios del entorno con el 'allioli' de membrillo o los huevos frescos fritos con aceite trufado como reclamos...

Toni Gerez, jefe de sala del restaurante Castell Peralada, con el impresionante carro de quesos. / Ferran Imedio

Fòrum Gastronòmic Ciutat de Figueres (Figueres, hasta el 5 de octubre)

La Rambla de Figueres acoge este encuentro que cuenta con demostraciones culinarias, debates con profesionales destacados del sector, degustaciones, un mercado de artesanos agroalimentarios, una comida inspirada en el universo de Dalí y un concurso que coronará el mejor 'brunyol' del Empordà. Entre los nombres propios destacados que participan figuran Mateu Casañas (Compartir Cadaqués y Disfrutar) y Toni Gerez (Castell Perelada Restaurant).

Aires de Verema de Perelada. / El Periódico

Aires de Verema de Perelada (Peralada, 4 de octubre)

Esta jornada que se celebra de 10.00 a 19.00 horas en los jardines de Celler Peralada propone actividades enoturísticas y gastronómicas, un 'market' con productos de proximidad y artesanía, música en directo y juegos para toda la familia. Hay catas comentadas por enólogos y sumilleres, juegos para adivinar qué hay en la copa, una experiencia sensorial en el que se identifican aromas a ciegas y después se buscan dentro de la copa, otra en la que se servirá el mismo vino en diferentes copas para apreciar las diferencias, armonizaciones de chucherías con vinos...

Los visitantes podrán degustar platos preparados por los chefs del restaurante Celler 1923 o probar varias propuestas en la zona de 'food trucks' y las estaciones gastronómicas del 'market'. Las entradas cuestan 10 € (adultos), con acceso a las actividades de los jardines, incluyendo una copa y una cata, y 5 € (menores de 18 años), con un vaso y bebida, y acceso al área de juegos.