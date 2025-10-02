Los platos veganos asiáticos de Desoriente aterrizan en el Eixample (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

El 'nigiri' de seta de cardo con caviar de tapioca, 'wasabi' y jengibre encurtido del restaurante Desoriente. / Roger Alsina

Desoriente abre otro local en el Eixample

Abierto en 2023 en Poblenou, Desoriente, restaurante vegano, asiático y desenfadado, amplía horizontes y abre un segundo local en el Eixample. Entre los platos que se pueden probar en el establecimiento de la calle de València, 201, están el 'tikka masala' 'bao', que combina el pan hervido chino con relleno de 'tikka masala' en el que el pollo se sustituye por pétalos de soja texturizada; el 'oishi broccoli', un brócoli frito acompañado de salsa 'ponzu' y anacardos tostados; el Operación Bikini, un 'katsu sando' en que el pollo rebozado se suple por seitán crujiente, acompañado de pepino salteado agridulce al estilo chino y su salsa César; el 'nigiri' de seta de cardo con caviar de tapioca, 'wasabi' y jengibre encurtido; el 'uramaki' Foie-gras roll (seta 'shiitake', manzana caramelizada, reducción de 'wasabi' y oporto), y el Futomate Tartar (aguacate y queso fermentado casero con 'topping' de tartar de tomate, salsa 'teriyaki' y cebolla crujiente).

La ensalada de remolacha asada, nectarina, aguacate, queso feta, chimichurri de menta, pistachos y lima que Parking pita ha creado con Chloé Sucré. / El Periódico

Parking Pita renueva la carta más allá de las pitas

Parking Pita, el espacio dedicado a la cocina árabe que hay en un rincón del Parking Pizza del paseo de Sant Joan, 56, ha renovado su carta con nuevos platos que van más allá de las pitas. Así, por ejemplo, destacan la 'raita' con pepino, tomate seco, manzana verde, cebolla y salsa de yogur; la coliflor rallada con orellanas de albaricoque, tomate semiseco, nueces y limón; el puerro al carbón con 'dukkah' de avellanas y cebollino; la 'shakshuka' (huevos escalfados al carbón, salsa especiada de tomate, cilantro y crema agria); el 'kofta' de cordero y pistachos; el 'pulled beef' con siete especias, y la tarta fría con miel y tomillo. Además, se ha unido a la emprededora y creadora de recetas Chloé Sucré para parir la ensalada de remolacha asada, nectarina, aguacate, queso feta, chimichurri de menta, pistachos y lima.

Los aguacates de Málaga a la brasa del restaurante Leña. / Elisenda Pons

Leña estrena menús los mediodías laborables y 'djs' los viernes y sábados por la noche

Leña ha puesto en marcha los menús de mediodías laborables y una programación de 'djs' los viernes y sábados por la noche. El restaurante de del chef Dani García, ubicado en el Hotel Grand Hyatt, sirve un entrante y un principal por 34 euros, y si se le añade el postre, cuesta 40. Como entrantes a escoger, están el aguacate de Málaga a la brasa, la 'burrata' ahumada y escalivada, el 'baba ganoush' de berenjena a la leña, los canelones a la catalana de pollo asado y los callos a la andaluza con garbanzos. Y como platos principales, el salmón asado con piquillos confitados, la picaña madurada con setas a la brasa, la pluma ibérica con salsa chimichurri, las albóndigas de vaca vieja y la 'burger bull'. De postre, tiradito de piña asada, la tarta de chocolate cremosa, el flan que quiso ser tocino de cielo y la emblemática Tarta di Rose.