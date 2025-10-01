Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el 31 de octubre

Todos contra el despilfarro alimentario: platos de aprovechamiento en restaurantes, espigueos y una gran comida popular

La campaña 'Aprofitem els aliments' propone varias iniciativas para concienciar sobre la prevención y reducción del derroche de alimentos

Al rescate de las sobras de ayer

Si te ha sobrado roscón o 'panettone', aprovecha los restos con estas ideas

Ada Parellada, con platos realizados con sobras, en su restaurante, Semproniana, en una imagen de archivo.

Ada Parellada, con platos realizados con sobras, en su restaurante, Semproniana, en una imagen de archivo. / Carlos Valbuena Junquera

La cuarta edición de la campaña 'Aprofitem els aliments' está a punto de comenzar y se desarrollará hasta octubre con el objetivo de concienciar y sensibilizar la ciudadanía sobre la importancia de prevenir y reducir las pérdidas y el derroche de alimentos. Impulsada por el 'departament' de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, se celebra estos días porque el 29 de septiembre es el Día Internacional de la Concienciación sobre las Pérdidas y el Despilfarro Alimentarios, impulsado por las Naciones Unidas.

Este año, más de 70 Àpats Gastrorecup se ofrecerán en restaurantes de toda Catalunya, que ofrecerán la platos de aprovechamiento del 30 de septiembre al 31 de octubre. La cifra supone un récord de participantes, todos ellos de nivel cómo se puede comprobar en la lista de los establecimientos de la ciudad de Barcelona: Semproniana, Casa Amàlia, Ca la Nuri, Can Culleres, La Gormanda, La Sosenga, Avenir...

Maratón de 'espigolades' y comida gratis para 400 personas

Hay otras dos iniciativas muy destacables en esta campaña. Una es el Marató d'Espigolades (4 de octubre), que invita a la ciudadanía a participar en las espigueos simultáneos que tendrán lugar en diferentes localidades. En los espigueos se recogen frutas y verduras del campo que son descartadas del circuito comercial por diversos motivos, como una reducción de los precios, un exceso de oferta o por cuestiones estéticas, entre otros. El pasado año se recuperaron 12.128 kilos de alimentos.

La otra es el Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari para 400 personas, que tendrá lugar en Vic el 5 de octubre. Se trata de una comida popular gratuita preparada con alimentos recuperados y en perfecto estado para el consumo. Los chefs que prepararán el ágape pertenecen al prestigioso colectivo Osona Cuina. Durante la jornada también habrá actividades para todas las edades (talleres, cocina en directo...) y un puesto de frutas y verduras recuperadas.

