Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía asequible

Barcelona buena y barata: Mamma Tiramisù, la fiesta del tiramisú en el barrio de la Ribera

El establecimiento que dirigen Caterina Dalati y David Antinarelli ofrece multitud de variedades de este postre italiano: clásico, de limón, de pistacho, damasceno...

Una receta (con trucos) para hacer un tiramisú maravilloso

Cómo sustituir el café en el tiramisú

Caterina Dalati y David Antinarelli, en Mamma Tiramisù.

Caterina Dalati y David Antinarelli, en Mamma Tiramisù. / Òscar Gómez

Òscar Gómez

Òscar Gómez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El tiramisú es el paraíso de la cremosidad grasa (pero no mucho), dulce (sin pasarse) y ligeramente aromatizada (siempre café, pero -oh, sorpresa- casi nunca alcohol). Bien elaborado, es untuosidad fundente para disfrutar a cucharadas y resulta perfecto para alegrar paladares en estado de suspensión de la credulidad dietética. Es golosón y sexi, por eso triunfa en todo el mundo, también en nuestra ciudad.

Antes de llegar a la puerta del Mamma Tiramisù, ya se oye a Caterina reír y bromear con la clientela. Caterina Dalati es un huracán florentino que adora la charla, vive en el barrio -se nota- y conoce a muchos de los clientes por su nombre. Conversamos con ella y con David Antinarelli sentados en dos bancos sencillos situados junto a la puerta, en una calle estrecha y follonera de alto trasiego.

Mamma Tiramisú

Sant Pere Més Baix, 14

instagram: @mamma.tiramisu

Tiramisú de la 'mamma': 5,50 €

Tiramisú de sabores: 6,50 €

'Gli amanti': 7,50 €

'Il triangolo': 9,90 €

'Il maritato': 4,50 €

La zona es turística: estamos a dos pasos de la catedral y a uno y medio del Palau de la Música. “Es una calle que me encanta, porque estamos muy cerca de una churrería y a cien metros de Jon Cake, que es un fenómeno de los pasteles de queso. Es como formar parte de la calle de los postres”, nos explica Caterina. “No tenemos puerta, nos gusta así, estamos conectados directamente con la calle y con la gente”.

Abrieron este obrador del tiramisú con espacio para degustación en el barrio de la Ribera tras sopesar durante años la idea de tener un negocio con trato directo al público. Querían cambiar de vida y abandonar la oficina, pero faltaba encontrar el camino.

De trabajar para empresas 'tech', al obrador

“Tanto David como yo llegamos a Barcelona en 2019 para trabajar en el entorno corporativo de las empresas 'tech'. Pero lo que nos gusta es la comida, la alegría y la interacción directa con la gente. Una noche, volviendo a casa, me entró un apetito enorme de crema del tiramisú, la crema de 'mascarpone'. Quería comerla a cucharadas y me di cuenta de que en Barcelona era imposible, la propuesta no existía. Fue como una revelación, por fin habíamos encontrado nuestro propósito”.

Elaboración a la vista de los tiramisús en el obrador de Mamma Tiramisù.

Elaboración a la vista de los tiramisús en el obrador de Mamma Tiramisù. / Òscar Gómez

El tiramisú es una base tan brillante que, como casi todo lo realmente bueno, admite variaciones. Admite creatividad. Aún así, entre los dos dulceros existe un consenso: “Lo fundamental es hacer bien el clásico, el 'tiramisù della mamma'. En Barcelona se le suele poner demasiado bizcochito, y entonces no queda tan cremoso. Nosotros lo hacemos sin alcohol, sin 'amaretto', que es como se hace mayoritariamente en Italia. Además de usar café italiano y 'mascarpone' también italiano y de alta calidad, que también es uno de los puntos críticos”, explica David. David es calmado y reflexivo, una brisa romana con raíces en Damasco (nació en Siria). Esta pareja de socios son el yin y el yang del tiramisú.

En busca de la elegancia

La riqueza de tener dos cocinas metidas en la sangre se refleja en una de las creaciones afortunadas de David, el tiramisú damasceno. Perfumado con agua de rosas y elaborado con café estilo libanés (especiado, con claros toques de cardamomo), el resultado es cremoso y sutilmente ligero. Un tiramisú distinguido y elegante. “Es mi favorito”, explica David, “porque conecta mis dos sensibilidades y lo hace de manera equilibrada. Buscamos siempre la armonía, que todos nuestros tiramisús sean elegantes”.

Tiramisú 'della mamma' y de pistacho de Mamma Tiramisù en primer plano, y de limón y damasceno, detrás.

Tiramisú 'della mamma' y de pistacho de Mamma Tiramisù en primer plano, y de limón y damasceno, detrás. / Òscar Gómez

Cuando le preguntas a Caterina, sale a relucir el tiramisú de limón, también fresco, elaborado con la piel cuidando de no incorporar la parte blanca, que amarga. El sabor es cítrico, pero no ácido, muy poco dulce. Perfecto. A cucharadas, te comes el verano. “Creamos combinaciones de temporada, el limón de verano pronto será sustituido, estamos trabajando en el otoño, donde probablemente incorporemos uno de almendras tostadas. Aunque el que más me gusta, al final y siempre, es el 'della mamma'”, dice Caterina mientras suelta una alegre risotada.

Combinaciones interesantes

Además de estas opciones individuales, ofrecen combinaciones interesantes como ‘gli amanti’ (dos tiramisús servidos en recipientes de menor tamaño para probar y combinar, emulando los helados de dos o más bolas), ‘il triangolo’ (que es lo mismo, pero con tres sabores) y finalmente ‘il maritato’ (el tiramisú se combina entonces con un café de especialidad preparado con la técnica expreso). Se pueden disfrutar en mesas altas con taburetes, en los ya mencionados bancos de la entrada o también te los puedes llevar puestos para devorar paseando.

Noticias relacionadas y más

Como una ola el tiramisú llegó a nuestras vidas hace unos años, como una ola de fuerza desmedida. Se convirtió, de facto, en un estándar en los postres de muchos restaurantes y finalmente ha desbordado este espacio y está tomando las calles. La conversión del tiramisú ha sido completada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
  5. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  6. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  7. Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona
  8. La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil

Barcelona buena y barata: Mamma Tiramisù, la fiesta del tiramisú en el barrio de la Ribera

Barcelona buena y barata: Mamma Tiramisù, la fiesta del tiramisú en el barrio de la Ribera

Yakumanka y Maymanta, dos buenos peruanos festejan que están de aniversario

Yakumanka y Maymanta, dos buenos peruanos festejan que están de aniversario

DIRECTO | Valencia y el sur de Catalunya, en situación de "riesgo extraordinario" por lluvias

DIRECTO | Valencia y el sur de Catalunya, en situación de "riesgo extraordinario" por lluvias

Montia, el estrella Michelin que cocina con lo que encuentra en el campo

Montia, el estrella Michelin que cocina con lo que encuentra en el campo

Junqueras anunciará este martes que quiere ser el candidato de ERC a las elecciones

Junqueras anunciará este martes que quiere ser el candidato de ERC a las elecciones

El pistacho, el nuevo perejil de todas las salsas

El pistacho, el nuevo perejil de todas las salsas

Descifrado el secreto de la mujer más longeva del mundo, que vivió 117 años

Descifrado el secreto de la mujer más longeva del mundo, que vivió 117 años

Pablo Motos cumple 3.000 programas de 'El hormiguero' manteniendo a raya a 'La revuelta'

Pablo Motos cumple 3.000 programas de 'El hormiguero' manteniendo a raya a 'La revuelta'