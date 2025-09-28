Joan Huguet, presidente de la DO Penedès: "Estamos orgullosos de ser la primera denominación de origen 100% ecológica del mundo”

Después de un proceso visionario que comenzó hace una década, la Denominación de Origen Penedès se convierte a partir de esta vendimia en la primera del mundo que puede certificar que el 100% de sus vinos son ecológicos. Joan Huguet, como presidente de la DO, ha sido uno de los principales impulsores de una hazaña que ha llamado la atención de todo el sector vinícola.

—La DO Penedès se convierte a partir de esta vendimia en 100% ecológica. ¿Qué sensaciones tiene ante el estreno?

—A toda la comarca nos hace mucha ilusión pensar que somos la primera denominación de origen del mundo 100% ecológica. Todo empezó hace 47 años con Josep Maria Albet, quien fue el primer productor en elaborar buenos vinos ecológicos, los exportó por toda Europa y fue un líder para todos nosotros. Hoy, ya somos muchas bodegas que elaboramos vinos ecológicos, y no solo para cuidar el producto final, sino también el paisaje. Gracias a las prácticas ecológicas, el territorio está mucho más cuidado que con la agricultura tradicional.

—Será la primera del mundo con esta certificación. ¿Los ojos de todo el sector vinícola están mirando al Penedès?

—Efectivamente, seremos los primeros y nos sentimos orgullosos y contentos. En el sector vitícola tenemos muchas denominaciones de origen que nos secundan y pensamos que en un futuro no muy lejano ellas también serán ecológicas. Hay que tener en cuenta que esta certificación es europea y está controlada por el Consell Català de Producción Ecológica (CCPAE), es decir, es una certificación que funciona a nivel de todo el continente y es oficial.

—¿Qué requisitos se deben cumplir para que un vino se considere ecológico?

—Para conseguir la certificación europea del CCPAE se deben cumplir diversos requisitos, como la no utilización de productos de síntesis química moderna en la agricultura. Es decir, no utilizar abono químico, fungicidas ni insecticidas de síntesis química, sino únicamente usar estiércol y sales naturales para proteger les plantas de los hongos y los insectos.

—En un sector con tanta oferta, ¿el hecho de que todos los vinos de la DO Penedès sean ecológicos permitirá diferenciarse de los demás?

—Debemos llevar este logro como una medalla. Conseguir que todos los viticultores y bodegas hayan aceptado este cambio no ha sido fácil. Hace ya 10 años que empezamos el camino para llegar hasta aquí, así que ha sido un proceso que nos ha llevado tiempo, pero pensamos que marcaremos una diferencia en el mercado. A partir de ahora, los consumidores sabrán que un vino de la DO Penedès se ha elaborado en un entorno donde se respeta la naturaleza.

—¿Cree que será un buen argumento para conquistar nuevos mercados a partir de hora?

—Así es, sobre todo en los mercados nórdicos, donde la ecología se reconoce más que aquí. Actualmente hay redes de tiendas de alimentación que son 100% ecológicas y se considera normal. Aquí aún hay pocas y el mercado de productos ecológicos sigue siendo muy pequeño, pero nuestra apuesta es de cara al futuro.

—¿Cuáles han sido los principales retos que han afrontado para alcanzar el 100% ecológico desde que implementaron el plan de acción en el 2020?

—El esfuerzo más grande, y a quien debemos estar más agradecidos, es de todos los viticultores de la DO Penedès, que muchas veces acuden a la cooperativa o a la gran empresa a vender la uva, y no ven el producto final. A veces cuesta más convencerles de que si el origen de la uva es más natural, ecológico, el producto final es más bueno.

Una bodega que compra la uva y elabora el vino con un vínculo más cercano tiene más consciencia de lo importante que es ofrecer al mercado un producto natural, 100% ecológico. De esta manera, ha sido el viticultor que no está tan vinculado con la botella final el que ha hecho más esfuerzo a la hora de realizar el cambio, ya que, evidentemente, tiene más riesgos. Requiere más trabajo y es más costoso, pero nos permite garantizar el cuidado del paisaje y el planeta. Solo tenemos uno y no lo podemos destrozar.

—¿Tienen previsto algún calendario o algún evento especial para celebrar este logro y comunicarlo a los consumidores?

—Ya hace meses que estamos hablando del tema. Ahora hemos lanzado una campaña en la radio, prensa, redes sociales y comunicar el paso al 100% ecológico es el objetivo principal de todas las acciones que hacemos como DO Penedès. De hecho también diseñamos unas gorras para elaboradores, viticultores y público final. Seguiremos hablando del tema a lo largo de este año.

—El año pasado estuvo marcado por la sequía, y este por todo lo contrario. ¿Qué se puede esperar de los vinos de la añada 2025?

—Los años 21-22-23 fueron muy secos. Una sequía nunca recordada tan fuerte y continuada, con las viñas muy tocadas, que supuso que perdiéramos cepas por la falta de agua, algo nunca visto. En cambio, en el 2025 hemos tenido mucha agua, más de la normal, en momentos incluso más del doble de lo habitual. Pero como la tierra iba tan necesitada, el agua ha ido penetrando y bajando a las capas inferiores, que se habían secado. Esto nos ha dado una vendimia muy equilibrada, muy sana, con muchas menos humedades como el año pasado.

—A partir de ahora, ¿cuál es el próximo objetivo de la DO Penedès?

—Nos haría mucha ilusión que se sume más gente a nuestro proyecto. Que viticultores y elaboradores den el paso de ser ecológicos y entren en la DO Penedès, ya que es algo positivo para nuestro paisaje. Y además, que se sumen otras denominaciones de origen, sería increíble tener un país 100% ecológico.