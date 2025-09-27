Estos son los 5 mejores restaurantes de Tarragona, según Tripadvisor

Tarragona es una de las ciudades más grandes de Catalunya. Con más de 136.000 habitantes, esta ciudad repleta de historia y cultura dispone también de una oferta gastronómica muy amplia y valorada, como podemos observar en TripAdvisor, la plataforma de valoración de lugares más visitada. Estos son, siguiendo los criterios de valoración y popularidad, los cinco mejores restaurantes de la ciudad según la plataforma.

"Una experiencia inolvidable"

El Pòsit del Serrallo es un restaurante ubicado en la cofradía de pescadores de Tarragona, en el Moll de Pescadors. Sus más de 1.300 reseñas, con una media de 4,6 estrellas hasta agosto de 2024 lo sitúan en lo alto de la lista y nos hace ver que se trata de un lugar único donde degustar marisco y gastronomía mediterránea. Los clientes detallan que este restaurante no es solamente uno más: "Experiencia inolvidable, todo ha estado perfecto", cuenta Fernando M. Muchas reseñas hablan también de la amplia variedad de platos sin gluten que ofrece El Pòsit, que se muestra adaptado a todo tipo de necesidades.

"Cena de película"

En segunda posición, encontramos un restaurante que reluce tradición y donde se respira un ambiente familiar y acogedor. En pleno casco histórico de la ciudad podemos localizar un palacete, el Racó de l'Abat, con una decoración rústica y semejante al barrio, nos traslada a todo un restaurante clásico y con historia. En TripAdvisor goza de más de 900 opiniones con una media de 4,6 estrellas. Especialistas en marisco y comida casera mediterránea, completa esta lista de los cinco mejores restaurantes de Tarragona con unas críticas excelentes: "Cena de película", "postres caseros riquísimos", o "atención personalizada excelente", son algunas de las valoraciones más relevantes.

"Calidad excelente"

El Restaurante Filosofía, con más de 1000 reseñas en Tripadvisor y una media de 4,6 estrellas, está situado como tercer mejor restaurante de la ciudad. En Google llega a las 4,7. Un restaurante situado en la parte alta de Tarragona que tiene como puntos fuertes la carne a la brasa, las hamburguesas y los entrecots, con presentaciones muy cuidadas y creativas. Los arcos de piedra y su decoración rústica le confieren un ambiente cálido y acogedor.

"Ha sido un grato descubrimiento gracias a una comida familiar. La comida está riquísima y tiene una calidad excelente, el emplatado perfecto, el personal muy atento y amable todos sin llegar a agobiar... seguro que volveremos. El provolone fundido con tomate seco y pesto está de infarto", comenta Ana. "Visité Filosofía y estoy absolutamente encantada. Me han dado ganas de probar la gran variedad de platos que ofrecen. Esta vez fue el tartar de salmón y unas patatas que estaban buenísimas", secunda Maca.

"Platos llenos de sabor y creatividad"

"La comida buenísima y con una presentación exquisita", "Unos platos llenos de sabor y creatividad". Estos comentarios solo son algunos de los que podemos leer sobre Barhaus, que nos hacen la boca agua. Ubicado en el carrer Sant Llorenç, este innovador restaurante cautiva a una gran cantidad de clientes que llegan a visitarlo. Se trata de una muy buena opción para los más expeditivos, pues sus platos unen tradición e innovación en un mismo manjar. Sus 4,7 estrellas con casi 600 reseñas posicionan este restaurante con una magnífica terraza en el puesto número cuatro de toda Tarragona.

"Parada obligatoria"

La Morada es un restaurante especializado en paellas y tapas que se encuentra en el carrer de Natzaret y que es merecedor de cerrar la lista entre los mejores restaurantes de Tarragona. Dentro de sus puertas se pueden degustar seis tipos de arroces que son buenamente reconocidos por toda la provincia. Disponen de una oferta atractiva con 'menú paella' e incluso una selección de hamburguesas. Las apreciaciones de los clientes destacan la calidad de lo que La Morada es capaz de ofrecer, pues se sitúa en el puesto cuatro, con 4,5 estrellas y más de 700 valoraciones. "Parada obligatoria", recalca Cristina A. "Fantástico el arroz, recomendable 100%", explica Jorge C.