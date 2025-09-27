Un local de tapas innovadoras se cuela en los cinco mejores restaurantes de Santa Coloma según Tripadvisor

La oferta gastronómica de Santa Coloma es muy variada. Y el mejor ejemplo de ello, es que los cinco locales más reclamados de la ciudad representan propuestas de cocina muy distintas. Restaurantes para paladares exquisitos, bares de pueblo e incluso una churrería sobresalen en el ránking de Tripavisor.

"Excelencia"

Bar Alegria, el mejor restaurante de Santa Coloma es, en realidad, un bar de pueblo de siempre que mantiene una extraordinaria calidad. El pescado frito y su ginebra 'Herencia de Cádiz', ambos importados de esta ciudad andaluza, son el mayor aliciente para sus clientes. "La primera vez sorprendió, ahora confirma su excelencia. Dos platos a destacar: cazón y parpatana de atún. Exquisito. Ahora toca conocer su ginebra", escribe un comensal.

"Uno de los mejores bares que hay en Catalunya. Sus frituras son espectaculares debido al buen hacer de un equipo muy profesional en cocina" asegura otro en Tripadvisor. "Estupendo servicio, bravas, boquerones en vinagre fritos y adobados, cazón en adobo, chocos de calamar, ortiguillas, tortillas de camarón, gambas, todo estupendo, vino blanco y su fantástico gin".

"Un remanso de paz"

El Cantó del Vi, un local enogastronómico ubicado en el centro de Santa Coloma, se ha posicionado como el segundo mejor restaurante de la ciudad. La mezcla de tablas de embutidos y quesos , tapas calientes y un excelente maridaje han convertido en este lugar en uno de los más reclamados. "La sencillez que hace de este sitio un paraíso", escribe uno de sus clientes. Un remanso de paz en mitad de la ciudad, con anfitriones amables y gran calidad de productos...", explica otro comensal en Tripadvisor.

"Según te adentras en este "Celler-delicatessen", percibes que sus paredes, rebosantes de productos gourmet, ya te inducen a quedarte. Nuestra mesa reservada nos acoge con un impresionante surtido que quesos, a cual más brutal. Es entonces cuando conocemos al que será nuestro "maestro de ceremonias" Paco, nos da unas leves indicaciones y comienza la fiesta", recuerda otro.

"Armonía de sabores"

La comida de toda la vida da paso a la exclusividad en Lluerna, el tercer mejor restaurante de la ciudad. Este establecimiento con Estrella Michelin, ofrece una propuesta creativa con cinco menús distntos que oscilan entre los 700 y 160 euros. "Buen género y muy buen trato de este dan como resultado unos platos riquísimos y equilibrados, que te hacen disfrutar desde que te sientas hasta que te marchas con ganas de volver", afirma un comensal.

"Mantiene el alto listón que le otorgó la Estrella Michelin, la cual mantiene sin necesidad de tocar nada de aquello que lo ha convertido en un excelente restaurante que se caracteriza por aplicar la justa creatividad, además de su respeto máximo por un selecto producto de temporada y proximidad", escribe otro. "Cada plato elaborado y presentado con exquisitez y la explicación precisa y amable de Ramon, el metre y de Christian. Buen vino y cava para acompañar el menú. Armonia de sabores, texturas, aromas y sensaciones, en un ambiente agradable. Felucidades a todo el equipo

"Cumple con creces las expectativas"

El restaurante Akerra se ha consolidado como el cuarto mejor restaurante en Santa Coloma en los últimos meses, según los usuarios de Tripadvisor. "Cumple con creces las expectativas! Platos originales que no encuentras en cualquier restaurante, se nota pasión la por la cocina y el trabajo bien hecho. Personal súper atento, te hacen sentir como en casa", escribe un usuario.

"Un restaurante de 10. Disfrutar de cada plato con un servicio inmejorable, en nuestra ciudad, es una velada perfecta. La rusa, las bravas, el calamar… La corvina y el solomillo nos ha dejado sin palabras", dice otro comensal.

"Simplemente espectacular"

La Churrería Manchega se ha colado entre los cinco mejores establecimientos de Santa Coloma. "La churrería manchega de Santa Coloma de Gramenet es simplemente espectacular. Su servicio es excepcional, siempre atento y amable, lo que hace que la experiencia sea aún más agradable. Además, la calidad de sus churros es inmejorable, crujientes por fuera y suaves por dentro, y su chocolate caliente es simplemente delicioso", escribe un comensal.

"En este local de Santa Coloma de Gramanet tienen los mejores churros y chocolate de Barcelona, muy por encima de los locales de la calle Petritxol; mejor calidad, cantidad y precio. Una advertencia: prepararos para hacer cola, pues a pesar de que el local es grande, son muchos los que quieren saborear sus productos", recuerda otro cliente en Tripavisor.

"Siempre los mejores"

El restaurante Verat, presente en la Guía Michelin, se ha consagrado como el quinto mejor local de Santa Coloma. Tiene una carta a base de tapas y varios menús que varían entre los 20 y 40 euros. "Ir a un restaurante donde sabes que siempre saldrás satisfecho con su cocina y servicio no es nada sencillo de encontrar. Aquí lo hacen muy fácil. Los platos fijos de la carta siempre están a un nivel espectacular y las variedades temporales son exquisitas", recoge un comensal.

"Siempre los mejores, no hacen falta cumplidos, si queréis comer bien y estar a gusto es el lugar ideal! Alex te acoge bien, David te aconseja unos vinos perfectamente marinados y de calidad excelente y Tania te sirve con cariño, que más puedes querer? El chef fantastico por cierto", adegura otro.