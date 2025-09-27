"Todo riquísimo": el restaurante de Igualada ganador de 'Joc de Cartes'

El nombre del mejor restaurante de Igualada, según Tripadvisor, ya ofrece una idea de lo que puedes encontrar en él. La calidad de la cocina que se ofrece en 'Exquisit' ha conquistado Igualada, pero también a 'Joc de Cartes', donde el 'chef' Carles Rodríguez se alzó como ganador del popular programa con su particular propuesta gastronómica.

Carles Rodríguez se ha alejado de los altos precios pero no de la cocina de calidad. Con variedad gastronómica y precios asequibles, Exquisit se ha posicionado como uno de los mejores restaurantes de la ciudad, donde se priorizan las recetas catalanas. "Fiel a su nombre. Comida con aire casero pero con tintes de elaboración y presentación muy actuales. Y sobre todo lo más importante, el género de primera", relata un comensal en Tripadvisor.

Pese a que la mayoría de comensales destacan su menú, los postres no pasan desapercibidos. "Toda la comida riquísima: gazpacho de fresas y frutas, tartar de atún y aguacate, canelones de boletus, hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada y salsa barbacoa y carrilleras. Cabe hacer mención especial a los postres caseros, cuál de ellos mejor: tarta de queso, tiramisú, flan de chocolate negro y brownie con yogur y chocolate blanco", escribe un cliente.

"Todo de mucha calidad: el arroz y los postres lo mejor. Era la primera vez que íbamos y seguro que repetiremos pronto", recoge una reseña. Los postres geniales, la tarta de chocolate, el Xuxo al horno, la tarta de zanahoria la mel i mato... impresionante", afirma un comensal. "El mejor restaurante de la zona con diferencia. Tanto los platos como el local son exquisitos. Puedes comer un arroz de marisco o unos canelones caseros como no había probado antes", escribe otro.

"Pedimos el menú de degustación de tapas y me sorprendió gratamente. La ensalada con atún muy rica, así como los canelones, la presa, todo en general y también a destacar el trato impecable. La calidad de la comida a todos los niveles se suma a un servicio muy profesional y atento. A destacar el criterio de temporada que se sigue en toda la propuesta gastronómica. El menú diario es difícilmente superable en relación con la calidad-precio", detalla otro comensal.

Horarios y precios

El restaurante Exquisit, ubicado en Sant Josep, 18-20 de Igualada, ofrece unos precios bastante asequibles, con menús entre los 20 y 35 euros, dependiendo del día de la semana. Abre jueves, vernes y sábado mañana y tarde (de 12:45 a 16 horas y de 20:30 a 23:15) y domingo, martes y miércoles solo en el primer turno.