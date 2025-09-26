6 buenos planes gastro para el finde: Barcelona Hotel Bar Week, Terra i Gust, Biergarten, Fira Àpat, Sant Cugat va de Tapes y Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà

Nadie podrá decir que Catalunya es poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Uno de los cócteles de Tendiez (Sofitel Barcelona Skipper) para la Barcelona Hotel Bar Week. / Barcelona Hotel Bar Week

Barcelona Hotel Bar Week (Barcelona, del 22 al 28 de septiembre)

El Barcelona Hotel Bar Week es una semana de eventos en 25 de los mejores bares de hotel de la ciudad: clases maestras, actividades recreativas, invitados locales e internacionales, aperitivos panorámicos en terrazas emblemáticas, competiciones de 'bartenders' elaborando combinados con ginebra, clases de yoga y meditación con aperitivos sin alcohol, maridajes 'brunchs', tapas y cenas temáticas con cócteles, cócteles a base de 'shochu' (destilado tradicional japonés elaborado a partir de ingredientes como cebada, arroz o patata)... Además, en cada hotel, habrá un mínimo de 2 cócteles exclusivos (uno de autor y otro sin alcohol o de baja graduación) a un precio fijo de 12 euros para toda la semana.

Se puede adquirir el pase oficial, disponible en su web, en sus redes sociales y en Eventbrite, que garantiza un Bar Passport en el que recoger sellos en cada hotel visitado y ganar premios en función del número de bebidas probadas, además de la entrada a la fiesta de clausura del domingo 28 de septiembre.

Ambiente en la edición de Terra i Gust de 2024. / El Periódico

Terra i Gust (Barcelona, del 26 al 28 septiembre)

La quinta edición de la Fiesta de la Alimentación Sostenible combina música en directo, bebida y comida elaborada con alimentos de proximidad y saludables. En el parque de la Ciutadella se pueden degustar hasta 28 platillos distintos con un precio único de 5 euros que preparan Agreste Mar, Bar Súper, Bistrot LevanteCasa Xica, El Brot, El Filete Ruso, Espai Puntal, Fella Pizza, Happy Food Eco, La SosengaLlamber, Mescladís, Teòric Taverna Gastronòmica y un restaurador de Manchester –ciudad invitada en La Mercè 2025–. Para beber, cervezas artesanas de proximidad, vinos naturales, 'kombuchas' ecológicas y cafés de especialidad. También destaca la presencia de pequeños productores, helados artesanos.

Hay actividades alrededor del consumo responsable, la agricultura ecológica, el respeto por los recursos naturales y la prevención del desperdicio alimentario: talleres, degustaciones, charlas, juegos para todos los públicos y demostraciones culinarias (Beatrice Casella, chef de Glug; Víctor Quintillà, de Lluerna...).

Una imagen de una edición pasada de la San Miguel Biergarten. / Ariadna Creus

Biergarten (Barcelona, hasta el 28 de septiembre)

El Poble Espanyol acoge una nueva edición de la San Miguel Biergarten, la gran fiesta de la cerveza de Barcelona. Durante estos días, los asistentes pueden probar 22 variedades de cerveza, incluyendo opciones sin alcohol y sin gluten, una oferta de gastronomía bávara, así como talleres, catas, concursos con premios, música en directo, sesiones de 'dj' y actividades para todos los públicos. La oferta gastronómica incluye platos tradicionales alemanes como fránkfurts, 'bratwursts', 'pikantwursts', codillo, ensalada 'kartoffel'..., junto con opciones veganas y menús infantiles.

La entrada es gratuita para los residentes en Catalunya, con aforo limitado y acceso por orden de llegada mediante entrada anticipada. Además, la compra previa de menús garantiza un descuento anticipado en la comida y el acceso al evento. Ya está disponible a través de www.poble-espanyol.com y www.biergartenbcn.com. Tanto las catas como los maridajes cuestan 3 euros por persona; se pueden podrá pagar en el mismo evento.

Fira Àpat (L'Hospitalet de Llobregat, del 27 al 29 de septiembre de septiembre)

La Farga acoge la Fira Àpat 2025, que combina mercado de productos locales y actividades como 'showcookings' y catas. La experiencia completa cuesta 9 euros en el caso de los particulares y por 5 en el caso de los profesionales, que además tienen acceso a un taller gastronómico. En el precio de la entrada también entra un plato típico catalán a elegir, que se puede degustar en formato desayuno, comida o cena. Este año, la gastronomía catalana estará representada por restaurantes como Can Pineda y Morreig, entre otros.

Sant Cugat va de Tapes (Sant Cugat, hasta el 28 de septiembre)

Sant Cugat va de Tapes reúne 42 establecimientos de la ciudad que ofrecen una tapa y un quinto o una caña de Estrella Damm por 4,5 euros. Los clientes que consuman en alguno de ellos pueden votar por la mejor tapa y participar en el sorteo de una cena para dos personas en alguno de estos cuatro: el restaurante Brau, la Bodega Tomás, el bar Casa Ángel y la Taverna Catalana.

Algunos de los participantes en la Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà que se celebra en Figueres este 2025. / El Periódico

Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà (Figueres, 26 y 27 de septiembre)

La Rambla de Figueres acoge esta feria con 11 estands (seis productores artesanos cerveceros del Alt Empordà y un invitado del Ripollès, y cuatro establecimientos de alimentación), actuaciones musicales y de magia.