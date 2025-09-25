Barcelona, sede de la Cumbre Mundial de Gastronomía (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

El World Gastronomy Summit 2025, en Pedralbes

El Palau de Pedralbes acogerá el 27 de septiembre la Cumbre Mundial de Gastronomía 2025, un encuentro internacional que reunirá a los máximos representantes del sector gastronómico del mundo. Es una cita en la que se reflexiona sobre los retos y oportunidades del futuro gastronómico global. Habrá 16 mesas redondas que desarrollarán estrategias para impulsar la gastronomía en el marco de las políticas culturales internacionales, con el objetivo de influir en la agenda global de Mondiacult, la mayor conferencia mundial sobre política cultural que organiza la Unesco.

Los temas que tratarán serán, entre otros, degustar la diversidad y celebrar la biodiversidad en nuestra comida, fomentar la creatividad y la innovación en el sector alimentario, salvaguardar los cultivos tradicionales para la identidad y el bienestar regional, fortalecer las regiones a través de la gastronomía y las artes, promover la conciencia cultural que moldea el consumo responsable, educar para un futuro alimentario más respetuoso con el medio ambiente... La cumbre se celebra en Barcelona porque Catalunya ha sido declarada Región Mundial de la Gastronomía 2025.

Soul Food Nights: cenas benéficas de chets' 'top' en espacios insólitos

La Soul Food Night celebra su 12ª convocatoria el 29 de septiembre uniendo, con un fin solidario, a chefs, marcas y espacios insólitos para cenar. Los fondos conseguidos apoyarán los programas de Acción Contra el Hambre sobre emprendimiento juvenil y empleo para jóvenes en riesgo de exclusión en España. En las anteriores ediciones se han servido 5.000 cubiertos y se han recaudado más de un millón de euros para causas benéficas. Una veintena de chefs de renombre crearán menús que se servirán en espacios inimaginables para cenar en Madrid y en Barcelona: 'boutiques', galerías y otros lugares especiales. Entre los cocineros chefs que participarán en Barcelona destacan Germán Espinosa (Mae), Paolo Casagrande (Lasarte) e Iñaki Aldrey (Atempo).

Rasoterra, Gloria Carrión y Heura ganan sendos Barcelona Vegan Awards

El restaurante Rasoterra, Gloria Carrión, popularmente conocida en redes sociales como @lagloriavegana (cuenta con más de un millón de seguidores), y Heura han sido reconocidos con sendos Barcelona Vegan Awards, los primeros de este tipo en el ámbito de la cultura vegana en España, que se entregan en el marco del Vegan Fest. El establecimiento del Gòtic ha ganado en la categoría de mejor restaurante, Carrión, en la de mejor chef por su proyecto Cor, enfocado a eventos y experiencias gastronómicas sostenibles, y la firma catalana de 'carne' 'plant based' en la de mejor producto por su filete.