Vino + aceite: elaborar los dos iconos del Mediterráneo a la vez, un plan que funciona

El campo no entiende de marketing. Cuando un viticultor saca al mercado su propio aceite, es posible que el motor de su decisión sea aquella frase de Plinio el Viejo, escritor romano del siglo I: “Escuchando el paisaje, encontrarás el camino”. La recuerda Agustín Santolaya, director general de la riojana Bodegas Roda, al rememorar el viaje que le llevó a mediados de los años 90 a Mallorca para visitar una finca de la propiedad situada al este de la isla y en la que el plan inicial era hacer vino blanco. Sin embargo, el nombre de la finca les será muy familiar a los aficionados al aceite de oliva virgen 'premium': Aubocassa.

“En las ‘pletas’ de sesteo de la finca, la parte de bosque mediterráneo donde dormían las ovejas durante el verano, vimos que había ullastres, olivos selváticos. Entendimos que lo que teníamos que hacer era plantar olivos productivos y así empezó el proyecto”, explica Santolaya. La variedad elegida fue la arbequina, que ofrece más fruta en su perfil y tiene dulzor, con los picantes y amargos controlados.

Desde el principio, aplicaron su manera de elaborar vino al mundo del aceite. “En su momento resultaba revolucionario en este sector apostar por la calidad y no por el rendimiento pero esta siempre ha sido nuestra filosofía. Además, entendimos que había que elaborar el aceite en pocas horas después de que la aceituna hubiera sido recogida”. Para elaborar cada litro de aceite utilizan 6.000 aceitunas.

El resultado, Aubocassa, es un aceite de alta calidad que consigue transmitir el paisaje de la isla y que se ha convertido en un alimento de culto en un país como Japón. “Es nuestro primer mercado: allí decir Aubocassa es como decir Hermès. Creemos que el éxito tiene que ver con que es un aceite de un perfil delicado, que encaja muy bien con su manera de entender la gastronomía”.

El aceite de oliva virgen extra Noc, elaborado por la bodega del mismo nombre. / Noc

Primero, la vendimia; luego, la cosecha

El ciclo natural también respalda a los ‘hacedores’ de vino que se lanzan con el aceite. En Bodegas Noc, referente de la viticultura de calidad castellano-manchega, situada en los Montes de Toledo, lo saben. “Tenemos viñas y olivos conviviendo en la misma finca y el calendario juega a nuestro favor”, explica Elena Rincón, enóloga de la bodega.

“En nuestro caso, la vendimia termina hacia mitad de octubre y el aceite lo estamos haciendo con la aceituna en verde a finales del mismo mes. No solo son productos con mucho en común, sino que se trata de campañas que no se solapan y que te permiten organizarte en el tiempo”, explica Rincón. La gama de vinos de Noc incluye blancos, tintos, rosados y espumosos. Para el aceite confían en la variedad picual y la presentación la hacen en latas de 50 centilitros o tres litros. Está certificado como ecológico.

Cuando en 2014 Alejandro Gómez Sigala y Letizia Mangione de Gómez se hicieron con la finca Bolandín (en el extremo sur de la comunidad de Navarra) para crear la bodega Pago de Cirsus, decidieron cultivar olivos en la misma parcela. “Siempre hemos concebido el vino y el aceite como expresiones complementarias de un mismo terruño”, explica Gómez Sigala.

La incorporación en 2021 al proyecto de la cercana Hacienda Queiles, que ya era un referente en producción de aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad, fue un paso natural para comenzar a comercializar su propio aceite. “Trasladamos al aceite la misma filosofía que la de nuestros vinos de pago. Empleamos olivas que proceden de una sola parcela, manteniendo un control absoluto y siempre desde el respeto a la tierra”. Abbae, su monovarietal de arbequina ecológica fue elegido el tercer mejor aceite maduro del mundo en 2025 en los premios Mario Solinas, organizados por el Consejo Oleícola Internacional.

También de Navarra es el aceite de oliva virgen extra Belasco de Grupo La Navarra, elaborado con la variedad local arróniz. La aceituna procede de los viñedos milenarios que la familia Belasco posee entre Viana y Torres del Río, aunque antes de sacar aceite el aceite al mercado, el grupo creció gracias a la venta de destilados -con el pacharán como referente- y vino a través de distintas bodegas como Marco Real.

La gama de productos -incluyendo sus aceites y sus vinos- de Marqués de Valdueza. / Marqués de Valdueza

El camino inverso

Al mismo tiempo que hay bodegas que se lanzan a elaborar su propio aceite, hay almazaras que se proponen hacer vino. Un ejemplo es el de Pago de Valdecuevas, que en 2011 construyó la primera almazara de Valladolid en Medina de Rioseco. Unos años antes, en 2008, habían comenzado a plantar olivos en la zona. En su mayoría, de la variedad arbequina.

En 2012 decidieron comenzar a producir también vino dentro de la DO Rueda. “Todos nuestros proyectos nacen por el amor de la familia a la industria agroalimentaria de Castilla y León. La conexión con la tierra es algo que está en nuestro ADN”, explica Ximena Lasa, directora de Marketing del Grupo Valdecuevas. El siguiente paso se ha producido en este mismo 2025, con la adquisición de la bodega Cantovera en la Ribera del Duero.

En la finca Perales de Valdueza (en los alrededores de la ciudad extremeña de Mérida) se lleva haciendo aceite desde el siglo XVI pero la bodega no se estableció hasta mucho después. “Antes se vendía la uva, pero a partir del año 1998 se reestructuró el viñedo, se fueron introduciendo nuevas variedades y la bodega no fue construida hasta 2005”, explica Fadrique Álvarez de Toledo, director general de la bodega y la almazara Marqués de Valdueza. Cabernet sauvignon, syrah y merlot son las variedades a partir de las que se hacen los vinos de Marqués de Valdueza.

El aceite vallisoletano de Pago de Valdecuevas. / Pago de Valdecuevas

¿Rentabilidad o romanticismo?

Ya hemos visto que vino y aceite pueden convivir pero la pregunta es, ¿tiene impacto económico (positivo) para una bodega hacer aceite? Santolaya, de Bodegas Roda y Aceite Aubocassa, es de los que cree que “lo mismo que cada vez hay más mercado en el mundo del vino de calidad, en el del aceite aún queda margen para el crecimiento”.

Elena Rincón, de Noc, considera que hacer aceite de alta gama sigue siendo algo “puramente romántico” para su bodega, pero que, en su caso, encaja bien porque “las campañas no se solapan” y porque “el objetivo sigue siendo el de lograr productos de la más alta calidad”. Un objetivo noble, sin duda.