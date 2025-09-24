Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restaurantes

Jordi Cruz revela lo que más odia de los cocineros: "Cuesta lo mismo hacerlo bien que mal"

El dueño del ABaC concedió una entrevista en 'Se me Antoja by Montagud'

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity' estallan con la decisión de Jorge Luengo, que acabó en una nueva expulsión

Jordi Cruz, de 'Masterchef', sorprende con su opinión sobre McDonald's: "Está bueno"

Jordi Cruz explica lo que no soporta de los cocineros

Jordi Cruz explica lo que no soporta de los cocineros / Sport

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jordi Cruz es uno de los chefs más importantes de España, conocido por ser el creador del restaurante ABaC, galardonado con tres estrellas Michelin. El chef catalán se distingue por su cocina innovadora, que combina creatividad, técnica y experiencia. Alejado de los fogones, también es reconocido por su papel como jurado en el programa 'MasterChef'.

Hace unos días, el cocinero concedió una entrevista a 'Se me Antoja by Montagud', en la que se abrió por completo para contar cómo es trabajar en el mundo de la restauración y en la televisión, entre otros temas.

Tras ser cuestionado por algo que jamás perdonaría a un cocinero, el dueño del ABac se abrió en canal para explicar que no soporta "la pereza", debido a que "cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, ya que inviertes el mismo tiempo".

Por otro lado, desveló que siempre que entra una persona a trabajar para él le dice lo mismo: "Me da igual lo que sepas hacer, porque lo que vas a hacer aquí es nuevo, diferente... por lo tanto, te lo voy a enseñar".

"¿Y qué me tienes que dar tú? Ganas. ¿Qué es la antítesis de las ganas? La pereza... Eso es lo que no me sirve para nada. Ya que inviertes tu tiempo en hacer algo que no quieres hacer, que es trabajar, que te aleja de tus seres queridos, que te quita tu tiempo libre tan valioso, ya que lo vas a dedicar aquí... ¡métele p*utas ganas!", manifestó en 'Se me Antoja by Montagud'.

El miembro del jurado de 'MasterChef' reveló que detecta desde un primer momento cómo trabaja una persona: "Llevo 30 años gestando personas. Les veo cuando entran por la puerta y pienso aquí hay ganas o no hay ganas".

@semeantoja1906 🚀 75 | NO PERDONO LA PEREZA Powered by Kitchen Consult. #SeMeAntoja #JordiCruz #PodcastGastronómico #AltaCocina #CocinaDeAutor #Gastronomía #ABaC #EstrellasMichelin #RestaurantesBarcelona #CocinerosDeEspaña #MasterChef #ChefLife #HistoriasQueInspiran #CocinarConEquilibrio #SeMeAntojaPodcast ♬ sonido original - semeantoja1906

Aunque, el cocinero catalán aseguró que intenta no juzgar a primera vista, ya que se puede equivocar: "Como tengo esa capacidad y esa facilidad, lo que pasa es que ya la tengo tan alimentada que la pongo en duda".

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, Cruz destapó que "no me suelo equivocar", pues "las ganas se notan".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  2. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  3. José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
  4. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  5. Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
  6. Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
  7. La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
  8. Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol

Bonet dice que la encuesta de EL PERIÓDICO consolida y amplía el liderazgo de Collboni

Bonet dice que la encuesta de EL PERIÓDICO consolida y amplía el liderazgo de Collboni

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente al ver en sus críticas acusaciones de malversación

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente al ver en sus críticas acusaciones de malversación

Flick, sobre la operación de Gavi: "Al final será buena para él"

Flick, sobre la operación de Gavi: "Al final será buena para él"

El Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15

El Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15

Autocanibalismo

Autocanibalismo

Diada castellera de la Mercè 2025

Diada castellera de la Mercè 2025

Feijóo, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "¿Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate?"

Feijóo, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "¿Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate?"

Page ve "estrambótica" la decisión de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular

Page ve "estrambótica" la decisión de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular