Qué comer y beber en las fiestas de la Mercè

Las fiestas de la Mercè siempre saben mejor si eliges bien qué comer y qué beber. Si no lo tienes claro, aquí hacemos una sabrosa selección de sitios que preparan cositas especiales que te dejarán el mejor sabor de boca.

Brunells propone una tartaleta y un cruasán de higos

A partir del día 19, Brunells se sumará a la celebración de La Mercè con una propuesta doble que rinde homenaje a la fruta de la estación: el higo. Por un lado, la histórica pastelería del Born ofrecerá su versión de la tartaleta de La Mercè, elaborada con una base de galleta crujiente, una suave crema 'frangipane' (de almendra) y un cremoso de miel, coronada con higos frescos. Este postre, disponible hasta el 24 de septiembre, se venderá por 5,70 €. También tiene el cruasán de higos, que se quedará durante todo el otoño y que cuesta 5 €.

La tartaleta de higos de Levaduramadre. / El Periódico

Por su parte, Levaduramadre lanza una edición limitada de tartaletas que combinan una base de galleta de mantequilla con una crema de almendra, un corazón de crema de miel y praliné y un cremoso de higos acompañado de higos frescos. Están disponibles durante las fiestas de La Mercè y todo el mes de octubre.

Los vinos catalanes toman el Palau Robert

Barcelona volverá a acoger el vino catalán durante las fiestas de La Mercè en una jornada especial organizada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) con la colaboración de las 12 denominaciones de origen catalanas que tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en los jardines del Palau Robert de 11.00 a 20.00 horas. Enmarcado dentro del calendario de actividades con motivo de que Catalunya es Región Mundial de la Gastronomía 2025, ofrecerá actividades festivas, culturales e inmersivas en torno al mundo vitivinícola catalán. Cada una de las 12 DO catalanas dispondrá de un espacio propio y ofrecerá al público entre cuatro y seis referencias vitivinícolas representativas de su territorio. También habrá una oferta gastronómica complementaria basada en 12 tapas elaboradas con los productos de proximidad de cada DO.

El pollo de corral a la parrilla de Mr. Porter. / El Periódico

Mr. Porter estrena tres platos otoñales

Mr. Porter se suma a la celebración de La Mercè estrenando tres elaboraciones de temporada que se quedarán en la carta de otoño tras las festividades. Bajo el título 'Earth, Meat & Fire', estarán disponibles a partir del 23 de septiembre y reflejarán los sabores más característicos del otoño: ingredientes de la tierra, elaboraciones al fuego y carnes selectas. Habrá un plato vegetal inspirado en el bosque, con setas silvestres, trufa negra, puré de coliflor y hojas de temporada; un pollo de corral a la parrilla acompañado de 'rossinyols', uvas asadas y jugo de hierbas, y una carrillera de Black Angus cocinada a baja temperatura y servida con apionabo cremoso, hinojo a la brasa y reducción de su jugo.

Un cóctel de Simultáneo. / El Periódico

Simultáneo

Simultáneo, en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, ofrece el 25 de septiembre, de 19.00 a 21.00 horas, talleres de coctelería, de cocina japonesa y de pintura que cuestan a partir de 25 €. El 28 de septiembre, el restaurante ofrece un menÍ especial que culmina con una copa de cava y vistas al espectáculo de pirotecnia desde la terraza The Clock, situada en el mismo hotel. Cuesta por 60 euros con bebida incluida.

El estuche 'Made in Barcelona' de Gin MG es una edición especial de su ginebra que ha lanzado la firma catalana. / El Periódico

Una ginebra inspirada en Barcelona

Gin MG ha lanzado una edición especial junto al artista barcelonés Medina Òscar: un tributo que une arte y ginebra para homenajear a la capital catalana. En este estuche 'made in Barcelona' se encuentra el destilado de la firma de Vilanova i la Geltrú, cuatro vasos reutilizables además de una serie de piezas gráficas y 'merchandising' inspiradas en el Mediterráneo que ha realizado el artista. Está disponible en Amazon por 13,50 €.