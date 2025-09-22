Esta panadería de Barcelona tiene el mejor pan de la provincia

Emili Feliu, de Forn Sant Josep (Roger de Llúria, 98), ha ganado el concurso del Mejor Pan de Barcelona. La segunda posición ha sido para Carlos Rovira, de Forn Rovira (Santa Agnès de Malanyanes), y el tercer puesto lo ha ocupado Andreu Galceran, de Cal Mosso (Premià de Mar).

En el 'hall' de la Estació del Nord, han participado 50 artesanos que han demostrado su excelencia en la elaboración del pan tradicional. Los participantes debían presentar dos panes redondos y dos barras, elaborados según las bases del concurso. Las piezas se han catado a ciegas.

Emili Feliu, de Forn Sant Josep (Barcelona), flanqueado por Carles Rovira, de Forn Rovira (Santa Agnès de Malanyanes), a su derecha, y Andreu Galceran, de Cal Mosso (Premià de Mar), segundo y tercero, respectivamente. / El Periódico

Al llevarse la victoria, Feliu ha logrado el acceso directo a la lista de los 25 Mejores Panaderos y Panaderos Artesanos de Catalunya 2025, que tras las cuatro convocatorias provinciales estará integrada por los 21 participantes con mejor puntuación global y los 4 ganadores provinciales. Estos finalistas lucharán por el premio Pa d'Or de Catalunya 2025 en una prueba final el 26 de octubre en Barcelona.

La plataforma Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics, organizadora del certamen, ha donado más de 80 panes redondos y otras variedades al Hospital de Campanya de la iglesia de Santa Anna de Barcelona.