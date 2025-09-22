Concurso artesanal
Esta panadería de Barcelona tiene el mejor pan de la provincia
Un jurado ha catado a ciegas las piezas presentadas por una cincuentena de panaderos
Estos son los trucos definitivos para hacer pan increíble en casa (sin liarse demasiado)
Estas son las panaderías de Catalunya que se han colado entre las 50 mejores de España
Emili Feliu, de Forn Sant Josep (Roger de Llúria, 98), ha ganado el concurso del Mejor Pan de Barcelona. La segunda posición ha sido para Carlos Rovira, de Forn Rovira (Santa Agnès de Malanyanes), y el tercer puesto lo ha ocupado Andreu Galceran, de Cal Mosso (Premià de Mar).
En el 'hall' de la Estació del Nord, han participado 50 artesanos que han demostrado su excelencia en la elaboración del pan tradicional. Los participantes debían presentar dos panes redondos y dos barras, elaborados según las bases del concurso. Las piezas se han catado a ciegas.
Al llevarse la victoria, Feliu ha logrado el acceso directo a la lista de los 25 Mejores Panaderos y Panaderos Artesanos de Catalunya 2025, que tras las cuatro convocatorias provinciales estará integrada por los 21 participantes con mejor puntuación global y los 4 ganadores provinciales. Estos finalistas lucharán por el premio Pa d'Or de Catalunya 2025 en una prueba final el 26 de octubre en Barcelona.
La plataforma Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics, organizadora del certamen, ha donado más de 80 panes redondos y otras variedades al Hospital de Campanya de la iglesia de Santa Anna de Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages