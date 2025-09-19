5 buenos planes gastro para el finde: Born Street Food, All Those x Fango, Biergarten, Barcelona Verema y Sant Cugat va de Tapes

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Ambiente en el Born Street Food de una edición anterior. / El Periódico

Born Street Food (Barcelona, del 19 al 21 de septiembre)

Pla de Palau se convierte en un espacio donde comer, beber y bailar durante tres días, de 12.00 a 23.00 horas. Algunos de los chefs y establecimientos más reconocidos del Born ofrecen platos y productos. En total, son 18 restaurantes y tiendas gurmet: Cadaqués, Bodega Vidrios y Cristales1881 per Sagardi7 Portes, Euskal Etxea, Sagardi, Golfo de Bizkaia, Bronzo Bar e Cucina, PaninaroOaxacaIkoyaSagàsJon Cake... También participan la Confraria de Pescadors de Barcelona, el mercado de Santa Caterina, La Teca de Vila Viniteca y La Vinya del Senyor. Estos dos últimos establecimientos montan catas diarias de vinos y quesos a las 12.30 horas que se pueden reservar de manera gratuita (con consumición mínima) a través de la web del Born Districte Gastronòmic.

Cada día se sortea en Instagram una entrada doble ilimitada para probar toda la comida y bebida del evento. Además, en la feria también se hace un sorteo diario para conseguir un lote de productos de establecimientos del Born Districte Gastronòmic.

All Those x Fango se celebra en la Monumental. / Daniel Vázquez

All Those x Fango (Barcelona, 20 de septiembre)

Este encuentro une la gastronomía y la música en La Monumental. Groove, hip hop, rap melódico, soul, house... se mezclarán en la antigua plaza de toros con el 'street food' que aportan algunos de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad: 'focaccias' de Focacceria Balmesina, carnes a la brasa de Fat Barbies, bocados asiáticos de Lady Dumpling, 'paninis' de embutido italiano de Bodega Santo Porcello, hamburguesas de Two Patties, sabores mexicanos de Piñata Cantina, pasteles de queso de Jon Cake, helados de Delacrem, creaciones veganas y sin gluten de Gaia's Garden...

Para beber, vinos naturales de Finca Parera y cafés de especialidad de Nomad Coffee. Las entradas anticipadas cuestan a partir de 5,51 euros.

Una imagen de una edición pasada de la San Miguel Biergarten. / Ariadna Creus

Biergarten (Barcelona, del 19 al 21 y del 23 al 28 de septiembre)

El Poble Espanyol acoge una nueva edición de la San Miguel Biergarten, la gran fiesta de la cerveza de Barcelona. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de 22 variedades de cerveza, incluyendo opciones sin alcohol y sin gluten, una oferta de gastronomía bávara, así como talleres, catas, concursos con premios, música en directo, sesiones de 'dj' y actividades para todos los públicos. La oferta gastronómica incluirá platos tradicionales alemanes como fránkfurts, 'bratwursts', 'pikantwursts', codillo, ensalada 'kartoffel'..., junto con opciones veganas y menús infantiles.

La entrada es gratuita para los residentes en Catalunya, con aforo limitado y acceso por orden de llegada mediante entrada anticipada. Además, la compra previa de menús garantiza un descuento anticipado en la comida y el acceso al evento. Ya está disponible a través de www.poble-espanyol.com y www.biergartenbcn.com. Tanto las catas como los maridajes tienen un coste de 3 euros por persona que se podrá pagar en el mismo evento.

Barcelona Verema (Barcelona, 21 de septiembre)

La cooperativa L'Olivera elabora desde 2010 el único vino de la ciudad de Barcelona en la finca de Can Calopa. Con motivo de la vendimia, celebra una fiesta popular de 10.30 a 16.00 horas en la que habrá juegos, vermut, un bingo musical con el hombre-orquesta Marc Oriol. Durante la jornada habrá barra de bebidas y comidas de la Vinoteca de Can Calopa. La entrada de adultos cuesta 18 € (incluye una consumición y tapa-vermut). Los menores de 12 años pagan 12 euros (incluye una consumición y tapa-vermut) y los menores de 5 años no pagan nada.

Sant Cugat va de Tapes (Sant Cugat, del 18 al 28 de septiembre)

Sant Cugat va de Tapes reúne 42 establecimientos de la ciudad que ofrecen una tapa y un quinto o una caña de Estrella Damm por 4,5 euros. Los clientes que consuman en alguno de ellos pueden votar por la mejor tapa y participar en el sorteo de una cena para dos personas en alguno de estos cuatro: el restaurante Brau, la Bodega Tomás, el bar Casa Ángel y la Taverna Catalana.