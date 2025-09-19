Estos son los 5 mejores restaurantes de Figueres según Tripadvisor

Visitar ciudades distintas a las que vivimos, ya sea en un municipio vecino al nuestro o invirtiendo tiempo en un desplazamiento más largo, implica cubrir unas necesidades básicas para tener una buena experiencia.

Dentro de estas necesidades básicas para poder funcionar con normalidad, podríamos encontrar el acceso al agua, los baños, llevar una vestimenta adecuada a la temperatura y la más importante: tener el estómago lleno.

Puede ser el motivo para moverse

Dónde comer, qué y cuándo es excusa suficiente para dedicarle un tiempo a pensar en nuestra barriga. La comida es tan importante que puede llegar a ser la razón del desplazamiento que hacemos.

Por eso existe una gran oferta de restaurantes donde ir a comer al visitar Figueres, que es la ciudad que vio nacer a Salvador Dalí.

La localidad donde creció el excéntrico artista atrae a los turistas por las historias del personaje. Como es habitual, se ha formado un ecosistema muy grande de bares y restaurantes que funcionan alrededor del turismo daliniano y hay opciones que se han consolidado como las mejores del municipio.

¿Cuáles son los mejores restaurantes?

Según la conocida plataforma de valoraciones y experiencias del mundo de la comida TripAdvisor, estos son los cinco mejores restaurantes de la ciudad de Figueres.

El 9 Suprem

Con muy buenas valoraciones, este restaurante se posiciona como una de las mejores opciones. Con un trato cercano, según las reseñas, este restaurante de estilo casero ofrece a sus clientes platos bien cocinados y elaborados que encantan a sus comensales. Abierto de lunes a sábado de 8 a 17 horas, cierra los domingos y su precio medio se sitúa entre 10 y 20 euros.

Bon Profit Figueres

Este restaurante de origen francés se ha consolidado como el segundo mejor de Figueres con una puntuación de 4,5. Con un precio muy asequible, una media de 9 y 15 euros según Tripadvisor, este local de cocina mediterránea ha conquistado esta localidad. Los platos caseros y los "deliciosos" postres son los principales alicientes de este lugar.

Dalicatessen

Al lado del Museo Dalí, este restaurante de cocina mediterránea completa el pódium de esta localidad. Este lugar se ha convertido en el local por excelencia para tomar el café o desayunar en Figueres, aunque también ofrecen comidas y "brunch". Para muchos, ofrecen "el mejor café estilo italiano" de la ciudad.

Calid Café

Considerado por los usuarios de Tripadvisor como quinto mejor restaurante de la ciudad y ubicado en el centro, este local ofrece una cocina de primera calidad y con un precio ajustado, con un menú alrededor de los 15 euros. Con un cuidadoso emplatado, los comensales destacan este establecimiento como uno de los imperdibles en Figueres.

Restaurante El Pelegrí

El Pelegrí, que obtiene una puntuación de 4,5 sobre 5 gracias a 420 reseñas de usuarios. Son muchos los comentarios que dicen que este restaurante es "fantástico", "excelente" y una "gran experiencia". Pero hay comensales que van más allá y también valoran los platos de la carta. A uno de ellos todavía se le hace la boca agua con el magret de pato, que asegura que tenía un "listón alto". Ubicado en el Hotel Pirineus, situado en el centro de Figueres, a pocos pasos del Museo Dalí, El Pelegrí es conocido por su propuesta de cocina catalana moderna con ingredientes locales de alta calidad.

Otros buenos restaurantes

Con una variedad de platos para todos los públicos, El Racó de la Xeli, abierto de lunes a sábado de 10.00 a 23.00 horas, obtiene una muy buena valoración por su comida, que tiene un precio competitivo de unos 20 euros por persona.

Restaurant Trànsit Figueres, una brasería situada al lado de un taller mecánico, es muy popular por su menú y el precio del mismo, que es de poco más de 15 euros, sus almuerzos de tenedor y por ofrecer un servicio de tapas a compartir de buena calidad. Abre de lunes a jueves de 8 a 15.30 horas y los viernes y sábados también ofrece servicio de cena.

Can Badó, abierto solo para comidas -de 13 a 16 horas- de miércoles a domingo, este restaurante se ha especializado en arroces, transformando el concepto 'take-away' en una experiencia memorable. Ofrecen un menú diario para llevar a 13,90 euros.

Bocam, su visión de la cocina centrada en producto de la zona y con una carta de vinos locales le convierten en un sitio ideal para conocer la gastronomía más arraigada de l'Empordà. En su web, destacan sus "postres inspirados en Salvador Dalí". Cierran los lunes y abren de martes a sábado de 12.30 a 15.30 y de 20.00 a 22.30. El domingo, solo de 12.30 a 15.30.