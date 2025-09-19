"Las mejores que he comido": El bar de L'Hospitalet aclamado por sus 11 tipos de croquetas

Recomendaciones
"Si no crees en el amor a primera vista es porque nunca has visto una croqueta". Así definen la pasión por su tapa más exitosa los dueños de un bar de l'Hospitalet del Llobregat que ha conquistado el estómago de sus clientes. El local se define como "gastrobar y algo más", pues después de la cena el bar se reconvierte en pub.
Este aclamado bar hospitaletense lo tiene todo: una carta muy variada, un ambiente muy conseguido y un servicio bien valorado. Todas estas características le llevan a situarse en lo más alto de la lista de "mejores bares" de su municipio en TripAdvisor, aunque su mayor atractivo y producto estrella es el impresionante surtido de croquetas que, además, están "de muerte", como anuncia una clienta a través del citado foro.
Tortilla de patatas y gyozas
Se trata del 'Gilitos Gastro Bar', que se ubica en el número 35 del Carrer Rodes de l'Hospitalet del Llobregat. A pesar de su corto recorrido, ya que la inauguración fue hace poco más de medio año, han conseguido causar verdadera sensación en el municipio y sus habitantes.
Su oferta recoge desde las tapas más clásicas -huevos estrellados, bravas, 'fingers' de pollo...- hasta sándwiches, hamburguesas y algunos platos más para compartir. Además de las famosas croquetas, los usuarios de Tripadvisor también aclaman la tortilla de patatas y las gyozas.
11 tipos de croquetas
El éxito del surtido interminable de croquetas es desmesurado: "Unas croquetas increíbles", "Las mejores croquetas que he comido nunca", "¡Volveré a por esas croquetas!"... La mayoría de comentarios las menciona y no es para menos, ya que las tienen de todos los gustos. Estos son los 11 sabores en que las preparan:
- Pollo
- Queso de cabra (cebolla caramelizada, nueces, manzana)
- Chipirón encebollado (con pimientos y toque picante)
- Rabo de toro al vino tinto
- Carrilleras PX con verdura
- Morcilla (asturiana, pera caramelizada a la sidra y nueces)
- Jamón ibérico
- Alcachofas con puerros
- Boletus
- Cochinita Pibil
- Bacalao (estilo brandada)
Música después de cenar
Para completar los servicios, el bar se convierte en pub después de la cena. De hecho, tal como explica una de las usuarias en Tripadvisor, algunos jueves ofrecen música en directo, creando un ambiente en el que todas las opiniones de la aplicación coinciden puntuándolo con 5 de 5 estrellas.
"Local muy chulo y acogedor. Buen ambiente, buena música [...] y buenos precios", comenta un cliente, a lo que muchas personas suman la calidad del servicio y la amabilidad y "salero" de sus responsables, que transforman el lugar en un sitio familiar y cálido: "Buen ambiente y un trato excelente [...]. Lo que más nos gustó fue que nos trataron con mucha amabilidad y estaba todo buenísimo".
Horario amplio
Al tratarse de un bar musical su horario es más amplio, uno de los puntos positivos que también ha conquistado a sus clientes. Sus horas de apertura son:
- Miércoles y jueves, de 13.30 a 16.30 y de 18.30 a 0.30 h.
- Viernes, de 13.00 a 16.30 y de 18.30 a 3.00 h.
- Sábados, de 10.30 a 16:30 y de 18.30 h a 3.00 h.
- Domingos, de 10.30 a 16.30 h.
