Restaurante Manda Huevos: aquí hay un cocinero joven que sabe

El huevo es el ingrediente perfecto: aerodinámico, primitivo, hermoso, nutritivo y dúctil. Según cómo se manipule, adopta formas: frito, contiene la salsa y, con aceite, se transforma en una seda. El cocinero Ot Salvans y el empresario Víctor Martínez han puesto la albúmina en el centro de su primer restaurante: Manda Huevos, que en boca del olvidado y olvidable Federico Trillo fue una proclama política.

La estética –el logo, el color naranja– puede llevar a pensar en franquicias o réplicas, así que el comensal erraría si no diera una oportunidad a Ot, que a los 24 años ya ha sido jefe de partida en Disfrutar y currante en Normal, Almarge y Diverxo.

Manda Huevos Travessera de les Corts, 277. Barcelona Tf: 683.231.106 Precio medio (sin vino): 30 €

Porque la atmósfera de cafetería y la simplicidad y previsibilidad 'huevil' se rompen con las mollejas a la sartén con mantequilla tostada y 'rossinyols' –y una innecesaria mermelada de pimiento cristal– y esa brandada con ventresca de bacalao, nata reducida, pilpil hecho con las espinas, pimienta de Espelette y pimientos al amontillado, blanco y rojo y cremita buena.

Es una cocina insospechada en un contexto como este. Aquí hay un tío que sabe.

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

El Huevos es un pacto entre socios. Víctor, con empresas de construcción, pensaba en «un concepto menos elaborado, tortillas, molletes, algún platillo». La suya es una «visión de negocio» y la de Ot es «más gastronómica». Espero que se imponga la de Ot. Han llegado a «un punto intermedio».

Pido que se definan y hablan de tradición, aunque no la veo: sí una idea de lo popular, según ese prisma contemporáneo en el que ya cabe el caviar. «Son huevas», justifican, aunque para mí es un pegote.

Las mollejas a la sartén con mantequilla tostada de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Otros tics modernos se reparten por aquí y por allá, como la anguila ahumada o las gildas, con seis diferentes aportaciones, como la de 'esqueixada': una similar probé en L’Anxova Divina. ¿Rica? Rica. ¿Es lo que toca? Seguramente. El Huevos pone en la mesa lo esperable, aunque hay que escuchar los 'fuera de carta' en busca de lo inesperado.

Hoy, por ejemplo, 'cartean' con la tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas y es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto, con la albúmina como conciliadora y anfitriona de la kermés.

La brandada con ventresca de bacalao de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Platillos con huevitos de codorniz o yema ahumada –y si van a fondo con el 'huevismo' los pueden preparar duros, revueltos, escalfados, fritos, pochados...– y ocho tortillas, con los proyectiles de Cobardes y Gallinas como protagonistas, algunas, con relleno y otras con cosas en el techo, como 'capipota' o gambas.

Al ser mi primera vez (abrieron en junio), le doy a la tradicional, de tamaño mediano, tres huevos enteros y dos yemas, 75 gramos de patata monalisa y cebolla caramelizada. Buen cuerpo, buena fluidez, buen sabor: estas gallinas han hecho gimnasia.

El primer comedor del restaurante Manda Huevos. / Jordi Cotrina

En la 'macarronización' que burbujea en la ciudad, los nombrados 'macarrons del net', así como en Aüc los atribuyen a la 'tieta' y en media Barcelona, al cardenal, nada cardenalicios porque no siguen la receta de 'La cuynera catalana'.

El 'net' es Ot y son buenos, con chorizo, culata de vaca vieja y tres quesos, entre la bechamel y el gratinado. Y otro apunte, el níspero bomba, con gorgonzola, anchoa y olivada, en recuerdo del Quimet & Quimet.

En el apartado de postres, una versión vistosa del 'pa amb xocolata': helado de cacao con aceite afinado en una barrica de jerez y coca de 'forner' a partir del pan de cristal de Concept Pa, al que le dan un 'tuneo'.

La entrada del restaurante Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Ot eclosionó entre pucheros: la tía abuela, Maria Salvans, tuvo en el restaurante Niu, en Alella, una estrella entre 1989 y 1995 y fue en el Toc al Mar de Santi Colominas y Sandra Baliarda, también familia, donde se acercó al fuego feroz por primera vez.

Listo, colecciona y vende vinos, así que con su socio Víctor se han esmerado en buscar botellas distintas y asequibles (ordenadas de menor a mayor precio), que Rafa Baus sirve con buen ánimo.

De las cuatro copas, me quedo con Les Falaises de Braise 2023 y Manda Huevos 2023 de El Escocés Volante: no han podido resistirse a la etiqueta.

Este restaurante da más de lo que parece: solo hay que dejar que Ot levante la cresta.