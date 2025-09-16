Audrey Doré, Premio Nacional a la Mejor Sumiller 2025

Audrey Doré, que trabaja en establecimientos de la familia Roca, ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Sumiller 2025, galardón que concede la Real Academia de Gastronomía (RAG) para reconocer al profesional de sumillería que haya desarrollado la labor más destacada en un restaurante ubicado en España en el último año.

El jurado, reunido este martes bajo la presidencia de la Premio Nacional de Gastronomía Gemma Vela, ha reconocido su "profesionalidad, trayectoria y profundo conocimiento del mundo del vino", y ha destacado que la galardonada "ha demostrado, demuestra y seguirá demostrando una gran pasión, tocando todo tipo de referencias, desde grandes bodegas a pequeños productores, a quienes conecta con el cliente”.

Doré trabajó durante ocho años en 'El Celler' de Can Roca, el prestigioso restaurante de tres estrellas, y el verano de 2024 se trasladó a 'Vii', el bar de "vinos y platillos" que los Roca emprendieron en el centro de Girona, ha explicado en un comunicado de prensa la RAG.

Además, recuerda que fue la primera mujer en obtener el reconocimiento como Mejor Sumiller de Catalunya, en 2017, que ganó nuevamente en 2019.

“Al salir de un 3 estrellas para llevar un bar de vinos no te esperas tal reconocimiento, así que estoy todavía más agradecida de que se dé visibilidad al servicio cotidiano, al del bar donde los clientes se sienten como en casa”, ha asegurado Doré tras conocer la decisión del jurado, según destaca el comunicado de prensa.

Además de Gemma Vela, el jurado ha estado formado por los también Premios Nacionales Raúl Miguel Revilla, Andrés Conde Laya y Custodio Zamarra, los académicos Paz Ivisón, Xandra Falcó y Juan Manuel Bellver, así como por Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada, por primera vez fuera de Madrid.