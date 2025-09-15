El interés de la audiencia
Los 5 artículos mejor valorados por los lectores en los 5 años de Cata Mayor
Este es el 'top 5' de las piezas que más interés han despertado durante el primer lustro de trayectoria del canal gastronómico de EL PERIÓDICO
5 años de Cata Mayor y 20 de la crónica semanal de restaurantes
Las 5 historias más emocionantes de los 5 años de Cata Mayor
Los 10 artículos de 'Cata Mayor' de 2024 mejor valorados por los lectores
Los 10 artículos de 'Cata Mayor' de 2023 mejor valorados por los lectores
Durante el primer lustro de Cata Mayor, el cana gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, hemos escrito miles de artículos. Y algunos de ellos han despertado un enorme interés en los lectores hasta el punto de convertirlos en los mejor valorados (se tienen en cuenta parámetros como número de visitas, tiempo de lectura...).
Como han gustado mucho, y nosotros somos de repetir cuando nos gusta un plato, aquí tienes los cinco artículos mejor valorados en la breve pero intensa historia de Cata Mayor.
1. La bodega centenaria que vende 600 kilos de anchoas al año
Rosa Flores y Juan Antonio González Cala preparan las mejores anchoas de Barcelona y las sirven con unas olivas y vermut. Son unos 600 kilos al año de anchoas que Flores desala, limpia y prepara a diario con vinagre de vino natural. Uno de los motivos para visitar Bodega J. Cala.
2. Restaurantes de Nou Barris para comer bueno y barato
Este es un distrito popular, de modo que su oferta gastronómica se ajusta a ese público que quiere comer bien y, sobre todo, a buen precio. Aquí tienes unos magníficos ejemplos de restaurantes donde comer bueno y barato en Nou Barris.
3. Los mejores restaurantes del Clot para comer a precios amigables
Bienvenid@s a uno de los barrios más antiguos y populares del distrito de Sant Martí, lo que se refleja en una oferta gastronómica variada y asequible. Aquí tienes una selección de restaurantes del Clot en los que disfrutar de una buena comida o cena a precios amigables.
4. Un restaurante singular en La Cerdanya: 539 Plats Forts
La Cerdanya cuenta con muchos motivos para una escapada. Puedes ir a esquiar, a hacer senderismo, a buscar setas, a practicar deportes de aventura... Y, claro, también a comer. Y muy bien, además, tal como demuestra varios restaurantes de La Cerdanya que recopilamos en su día. La crónica de uno de ellos alcanzó la cima en nuestro ranking de artículos mejor valorados: la del micro restaurante de Martín Comamala en Puigcerdà, si bien el más llamativo es la actitud del cocinero. Y camarero. Y sumiller. Y ayudante de cocina. Porque está solo. Por las tardes, una persona limpia. Estamos en una barra para un máximo de 12 clientes, en la que la carta se combina con dos menús degustación. Aquí tienes toda la información sobre 539 Plats Forts.
5. Una charla con Albert Adrià durante una visita a Enigma
A mediados de año, Pau Arenós visitó Enigma para escribir una nueva crónica sobre el restaurante de Albert Adrià. Y no solo relató su nueva propuesta gastronómica sino que charló con el chef y logró unas interesantes declaraciones-reflexiones. La más llamativa, la que fue directamente al titular: Albert Adrià (Enigma): "No me la juego más en Barcelona".
