Los 5 mejores restaurantes de Reus según las reseñas de TripAdvisor

Para obtener las ansiadas cinco estrellas en una reseña de TripAdvisor o de alguna de las principales plataformas agregadoras de restaurantes y bares, no es necesario tener reconocimientos internacionales o las estrellas Michelin que reciben los restaurantes. Muchas veces, basta con ofrecer un servicio de calidad a los clientes y darles un trato adecuado para que se inclinen por dar la mejor puntuación en el momento de evaluar el negocio.

TripAdvisor se ha convertido en una referencia en el momento de escoger en qué restaurante vamos a comer o cenar, por lo que repasamos los mejores que podemos encontrar, según los usuarios de la plataforma, en Reus (Baix Camp, Tarragona).

"Amor por la comida"

La Marieta abre sus puertas de martes a jueves para comidas y cenas, de 13.30 a 15.00 horas y de 20.30 a 22.00 horas, y viernes y sábado de 13.30 a 15.00 horas y de 20.30 a 22.30 horas. Este local situado en el carrer de la Presó, se posiciona como el mejor restaurante de Reus. Los usuarios le otorgan una media de cinco estrellas, algo muy difícil de conseguir, pues es la puntuación máxima. "Amor por la comida. Sencillamente delicioso, no defraudará" o "Se come MUY bien", son algunos de los comentarios que vemos en TripAdvisor. La Marieta es un espacio gastronómico donde se pueden degustar los mejores productos de la zona tratados con la máxima calidad y esmero. Su carta se limita a platillos y tapas pero, como se puede apreciar, es más que suficiente para un restaurante que recibe el aplauso de todos.

"Te transporta a Bangkok"

El restaurante Little Bangkok ha logrado desbancar a los mejores establecimientos de cocina catalana y se ha alzado hasta el pódium. Especializado en cocina tailandesa, buscan calidad en todos sus platos. "Espectacular restaurante de comida thai en el corazón de Reus que te transporta a las calles abarrotadas de Bangkok, repetiremos. Ubicado en la calle Vallroquetes, ha logrado conquistar a los habitantes de Reus.

Abre de lunes a sábadode 13 a 15.30 horas y de 20.30 a 23:45h.

"Superó todas las expectativas"

Ferran Cerro Restaurant, ubicado en la Plaça del Castell de Reus, que aparece en la Guia Michelín, se ha consolidado como el segundo mejor de la ciudad. "Este es uno de esos sitios para dejarse llevar. La propuesta, propia de una cocina actual-creativa, ve la luz a través de una carta y varios menús que se nutren de la misma, todos identificados como si habláramos de tallas de ropa", recoge Michelín.

"Espectacular experiencia en Reus. Comida, servicio, atención... superó todas las expectativas! Con muchas ganas de repertirlo", asegura un comensal. Abre de martes a sábado, de 13:30 a 17 horas y de 20 a 22.30h.

"Un restaurante de autor en mayúsculas"

En la calle Carnisseries Velles tenemos L'Alkimista, el cuarto mejor restaurante de Reus según TripAdvisor por su oferta de autor única y llena de pasión. Disponen de tres menús degustación con el que se experimentarán los sabores más creativos que pueda haber, una cocina que les ha hecho entrar en la Guía Michelín este año. L'Alkimista, que ha aparecido en lo dos últimos años en la Guia Michelín, se ha ganado reseñas como "Un restaurante de autor en mayúsculas" y "técnica en estado puro", destacando las "ingeniosas elaboraciones" del chef y la propuesta diferente que se ofrece. Sin duda, un lugar que hay que apuntar en la lista.

Abre lunes, jueves y domingo de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 22.00 h, y viernes y sábados de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 22.30 horas.

"Auténtico"

"Nos gustó todo, es un menú cerrado con diversos platos a escoger, una idea fantástica" o "cocina francesa auténtica" son algunas de las reseñas que han dejado para Le Bistrot. Este restaurante ubicado en la calle Santa Anna número 18 ha logrado encandilar a Reus con quesos importados de Francia y acompañados de buenos vinos del país. Con platos saludables y tradicionales, han logrado colarse en el puest 5 del ránking. Abre lunes, jueves, viernes y sábados de 13 a 15:15 horas y de 20:30 22:30h. También los martes en horario de mañana.

"Delicia de menú de mediodía"

"Para repetir", "delicia de menú de mediodía"... las reseñas de La Giberga dejan en muy buen lugar a este establecimiento. Este emplazamiento único se ubica en el carrer d'en Vilar y preparan un menú muy variado que no deja indiferente a nadie. Los usuarios remarcan que se trata de una "experiencia excelente" por sus platos tradicionales con un toque de elaboración moderno y precio asequible, lo que les ha aupado hasta el puesto número tres de todo Reus. La Giberga abre de martes a jueves solo para comidas (de 13.15 a 15.30 horas), viernes de 13.30 a 15.30 y de 21.00 a 23.30 horas, y sábados de 13.15 a 16.00 y de 21.00 a 23.30 horas.

"Una gozada"

Reus, tierra del vermut, posee una amplia colección de artículos relacionados con la bebida. Situado en un edificio modernista del centro de la ciudad, en el carrer Vallroquetes, en El museu del vermut encontramos un restaurante de cocina mediterránea ideal para disfrutar de una gran experiencia gastronómica. Productos frescos, de calidad y de proximidad, que utilizan para crear platos modernos y de vanguardia, con los que se han ganado a Reus y reciben comentarios como "una gozada" o "Fabuloso, comida espléndida". Además, tienen, como no podía ser de otra manera, una amplia selección de vermuts. Su horario es de martes a sábado para aperitivos, comidas y cenas -de 12.00 a 15.30 horas y de 19.30 a 22.30 horas-, y domingos solo aperitivos y comidas -de 12.30 a 15.30 horas-.

"De lo mejor de Reus"

Con cocina mediterránea, pero de gran calidad, La Comarca se dibuja como uno de los mejores restaurantes de Reus. Se trata de una opción muy a tener en cuenta en el carrer de Vallroquetes. Sus platos de temporada y elaborados con productos de máxima proximidad, sumados a un local donde se respira un ambiente casero y tradicional, pero totalmente modernizado y adaptado a la ciudad, les consigue mantenerse en lo alto de la clasificación. Los usuarios no se quedan cortos con los gratos momentos que viven en La Comarca: "De lo mejor de Reus", "todo perfecto", "un buen descubrimiento", son algunas de las reseñas de cinco estrellas que abundan. Solamente cierra los domingos y abre de lunes a sábado para comidas (de 13.15 a 15.20 horas) y de jueves a sábados también para cenas (de 20.30 a 23.00 horas).