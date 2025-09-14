Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Una ecuatoriana que vive en Barcelona elige su comida favorita: "La gastronomía de España es deliciosa, pero..."

La creadora de contenido compara en uno de sus recientes vídeos la cocina española con la de Ecuador

El nuevo reto de Ibai Llanos: el 'Mundial de los desayunos’

Una ecuatoriana que vive en Barcelona elige su gastronomía favorita: &quot;La gastronomía de España es deliciosa, pero...&quot;

Una ecuatoriana que vive en Barcelona elige su gastronomía favorita: "La gastronomía de España es deliciosa, pero..." / EL PERIÓDICO

Alexandra Costa

Las 'batallas' gastronómicas muchas veces enfrentan a países de todo el mundo, a menudo países hispanohablantes. Tanto Sudamérica como todos los países latinos y el sur de Europa son algunas de las regiones que ofrecen los mejores platos y reparto gastronómico de todo el mundo, generando debates interminables sobre qué comida es mejor. ¿Cuál es mejor, la mexicana o la peruana?, ¿La colombiana o la argentina?, ¿La española o la ecuatoriana?

De ello habla la 'influencer' Anastasia Victoria, que cuenta con casi 500.000 seguidores en su perfil de TikTok. Victoria es una chica ecuatoriana de origen ruso que vive en Barcelona, y en uno de sus recientes vídeos ha hablado de la gastronomía del país en el que reside, siendo ella latinoamericana: "La gastronomía de España es deliciosa, pero yo soy ecuatoriana...".

¿Comida ecuatoriana o española?

La creadora de contenido responde a un comentario de un chico español que le decía que, en términos gastronómicos, no hay mejor país que España: "No existe país que tenga mejor música y gastronomía que España, digan lo que digan... lo demás se puede debatir, pero comida y música, no", decía el comentario.

En el vídeo original, Victoria decía que la comida ecuatoriana es mejor que la española. En este nuevo vídeo, confesaba por qué escogía la comida del país sudamericano en vez de la española.

"Siempre voy a escoger mis raíces"

"La comida española es deliciosa, nadie dice que no, pero soy ecuatoriana"; apunta Victoria. "Me encanta el ceviche, el encebollado, el locro... he comido comida ecuatoriana toda mi vida, me recuerda a mi familia y de donde vengo. No tengo duda que la comida española es muy buena, hay muchas cosas en las que España es mejor que Ecuador, pero en temas de gastronomía, siempre voy a escoger mis raíces, perdón", matiza.

