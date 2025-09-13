Xavi Nolla, director de enoAula: "Un restaurante que no forma a su equipo está abocado al fracaso"

La gastronomía es una experiencia y, como tal, debe tener en cuenta distintas facetas para satisfacer al cliente. Porque un plato excelente puede verse devaluado si el servicio no está a la altura. Es en esta vertiente donde se centran los esfuerzos formativos de enoAula, que dirige Xavi Nolla. Ofrecen cursos 'on line' de especialización en vinos —con distintos niveles—, destilados, dirección de sala e incluso de servicio especializado en inglés.

¿Qué importancia tiene el servicio de sala en la satisfacción global del cliente de un restaurante?

La sala es clave en la experiencia global. Joël Robuchon, que llegó a obtener 32 estrellas Michelin, estimaba su peso hasta en un 60%. No basta con tener una carta atractiva, un local bonito o personal uniformado; si la atención humana falla, todo pierde valor. El servicio cercano, atento y profesional es lo que convierte la experiencia en memorable y marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.

¿Existen suficientes profesionales de sala bien formados para cubrir las necesidades de los restaurantes?

Para nada. La hostelería, pese a ser clave, suele nutrirse de personal inexperto. Solamente en cargos como maître o sommelier se encuentra formación, y no siempre es así. Al final, la imagen real del restaurante la transmiten los camareros, no el chef ni la dirección.

Para un restaurante, por lo tanto, ¿invertir en la formación de sus profesionales sale a cuenta?

Al abrir o renovar un restaurante se invierte en todo menos en formar al equipo. Invertir en formación no solo es la mejor inversión que puede y debe hacer un restaurador, sino que pienso que no hacerlo es condenar el negocio al fracaso. Como dijo el abogado Derek Bok: “Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia”. Tener el personal sin formar no es dejar de ganar más dinero, es perderlo directamente.

En enoAula ofrecen cursos profesionalizadores para camareros, centrados especialmente para mejorar su especialización en el mundo del vino y otros campos. ¿Qué conocimientos aportan y cómo repercute eso en la calidad del servicio?

enoAula nació hace 8 años para ofrecer una formación profesional accesible en vino, servicio y destilados, tanto a profesionales como a aficionados. La experiencia demuestra que formar al personal mejora el servicio, eleva las ventas hasta un 40% y refuerza la fidelidad hacia la empresa. En un contexto de escasez de personal de sala, la formación es clave para retener talento y garantizar calidad.

¿Cómo define el método formativo on line de enoAula y qué ventajas ofrece a aquellos profesionales que ya están en activo?

Comenzamos con formaciones presenciales, pero desde el año 2020 apostamos por la modalidad on line, más flexible y efectiva, alojada en un campus formativo propio. Pasamos de ofrecer cursos intensivos de 3 días a programas de 60 días, con mayor tiempo de estudio, repaso y comunicación con los profesores, logrando un aprendizaje más completo, duradero y sobre todo, efectivo. Nuestros cursos permiten adentrarse desde cero en el sector, pero también son perfectos para reciclarse y actualizarse si llevas tiempo en esta profesión.

Somos una herramienta clave para la hostelería, ya que ofrecemos formación 100% bonificada para las empresas del sector

¿De qué manera llevan a cabo la formación más práctica, por ejemplo, en el caso de la cata de vinos?

Aunque la cata suele ser lo último en aprender, y lo menos necesario para un camarero, enviamos lotes de vinos a cada alumno y realizamos sesiones de degustación en directo por videoconferencia, un método sorprendentemente efectivo.

¿Cómo acceder a estos cursos? ¿Son los restaurantes los que los contratan para mejorar el nivel de su plantilla o también se puede acceder de manera individual?

Nuestros cursos están abiertos a todos, aunque el 90% de los alumnos son profesionales de sala que buscan ampliar y consolidar sus conocimientos, ya sea por iniciativa propia o a través de sus empresas.

Son, además, cursos que cuentan con bonificación para las empresas a través de la Seguridad Social. ¿Cómo funciona?

Somos empresa organizadora FUNDAE y ofrecemos cursos 100% bonificados, gestionando los créditos formativos sin coste para el cliente. Esto nos ha consolidado como herramienta clave para la hostelería, formando a más de 2.700 alumnos de 350 empresas en toda España.

¿Qué objetivos se marca para enoAula para este año? ¿Y para un futuro próximo?

Nuestro objetivo es que nos conozcan más empresas y que estas se aprovechen de la propuesta y ayuda que ofrecemos para mejorar sus negocios, profesionalizar a su personal y fidelizar a sus clientes, sin suponerles ningún coste adicional. Solamente tienen que acceder a la página web www.enoaula.com y hacer clic.