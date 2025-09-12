La historia del queso asturiano que ha conquistado a los duques de Sussex: así llegó a Megan Markle

El queso asturiano ha entrado hasta la cocina –dicho de forma literal– y conquistado el hogar de los mismísimos duques de Sussex, los Windsor caídos en desgracia, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Y todo gracias al omnipresente José Andrés, el cocinero de Mieres (Asturias) que tan pronto lleva comida a zonas devastadas como se codea con la crème de la crème de la realeza.

El queso con el que ahora se relame la pareja en su casa de California es el Mama Marisa azul de Rey Silo, elaborado en Pravia por el maestro quesero Ernesto Madera y que lleva el nombre de la madre de José Andrés, pues fue creado en recuerdo de ella. El cocinero, que es socio de Rey Silo, dirigida por Pascual Cabaño, entregó la pieza a Markle durante su colaboración en el programa de cocina "Con amor, Meghan", que se emite en Netflix y que en cada capítulo cuenta con algún ilustre invitado. El asturiano aprovechó para hacer patria y contar a la mujer de Enrique de Inglaterra algunos detalles de su país de origen. "Mi madre, Marisa, amaba el queso azul. Ella ya no está aquí con nosotros, pero un día pensé: voy a hacer un queso azul en su honor", explicó el cocinero a Meghan Markle mientras ambos trajinaban entre cacerolas y sartenes.

Ese protagonismo de un queso asturiano no ha pasado desapercibido a este lado del Charco. Los primeros felices de esa promoción impagable son los responsables de Rey Silo: "Esperamos que le haya encantado". En la quesería cuentan que el Mamá Marisa es "profundo, con personalidad y delicado". Y también "amoroso". O sea, ideal para "Con amor, Meghan".