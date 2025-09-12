Gastronomía
La historia del queso asturiano que ha conquistado a los duques de Sussex: así llegó a Megan Markle
El chef José Andrés tiene mucho que ver en ello
Mariola Riera
El queso asturiano ha entrado hasta la cocina –dicho de forma literal– y conquistado el hogar de los mismísimos duques de Sussex, los Windsor caídos en desgracia, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Y todo gracias al omnipresente José Andrés, el cocinero de Mieres (Asturias) que tan pronto lleva comida a zonas devastadas como se codea con la crème de la crème de la realeza.
El queso con el que ahora se relame la pareja en su casa de California es el Mama Marisa azul de Rey Silo, elaborado en Pravia por el maestro quesero Ernesto Madera y que lleva el nombre de la madre de José Andrés, pues fue creado en recuerdo de ella. El cocinero, que es socio de Rey Silo, dirigida por Pascual Cabaño, entregó la pieza a Markle durante su colaboración en el programa de cocina "Con amor, Meghan", que se emite en Netflix y que en cada capítulo cuenta con algún ilustre invitado. El asturiano aprovechó para hacer patria y contar a la mujer de Enrique de Inglaterra algunos detalles de su país de origen. "Mi madre, Marisa, amaba el queso azul. Ella ya no está aquí con nosotros, pero un día pensé: voy a hacer un queso azul en su honor", explicó el cocinero a Meghan Markle mientras ambos trajinaban entre cacerolas y sartenes.
Ese protagonismo de un queso asturiano no ha pasado desapercibido a este lado del Charco. Los primeros felices de esa promoción impagable son los responsables de Rey Silo: "Esperamos que le haya encantado". En la quesería cuentan que el Mamá Marisa es "profundo, con personalidad y delicado". Y también "amoroso". O sea, ideal para "Con amor, Meghan".
- El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones