Estos son los 5 mejores restaurantes de Girona según Tripadvisor: "No te van a dejar indiferente"

Más allá del aclamadísimo Celler de Can Roca, Girona tiene una gran popularidad gastronómica y cientos de restaurantes aptos para todos los gustos y los bolsillos. Para aquellos que quieran descubrir nuevos lugares, estos son los cinco restaurantes mejor valorados en Tripadvisor.

"Excepcional"

El restaurante BionBo Club se ha consolidado como el primer mejor local de Girona. El chef Xavier Aguado ofrece a sus comensales opciones para todos los bolsillos. El menú diario está disponible desde los 16 euros, pero tiene alternativas para los paladares más exquisitos de hasta 40 y 60 euros. Este conocido establecimiento ubicado en Carrer de Carme número 57 ya ha conquistado Girona y se ha consagrado en Tripadvisor como uno de los mejores locales.

"La comida es excepcional, los platos están muy elaborados, con una combinación de muchos sabores que no te van a dejar indiferente es una experiencia gastronómica 100% recomendable", escribe un comensal. "Restaurante que te sorprende constantemente. No esperas encontrar el nivelazo de menú que te ofrecen. Cada plato se supera al anterior. La mezcla de sabores es espectacular y sorprende. Uno de los mejores restaurantes que he probado", añade otro.

"Experiencia inolvidable"

Sin que pueda ser sorpresa para nadie, El Celler de Can Roca, también está en los primeros puestos del ránking de mejores restaurantes en Girona. Con tres estrellas Michelín y una Estrella Verde, está considerado como uno de los mejores del mundo. "Con independencia del planteamiento que aborden para seducirnos, la esencia de su cocina busca que disfrutemos con los ojos, con el paladar y con el resto de nuestros sentidos, inmersos en una espiral de sensaciones. El nivel de la propuesta es excepcional", escriben en la Guía Michelín.

"El menú, espectacular en todo desde todos los ángulos, puesta en escena, explicación, presentación, sabores, colores, texturas, uffff, excepcional!!!", escribe un comensal en Tripadvisor. "¡Qué experiencia tan inolvidable en el Celler de Can Roca! Tuvimos la suerte de disfrutar de una comida espectacular en familia, y cada plato superó nuestras expectativas. La creatividad, el sabor y la presentación fueron simplemente de otro nivel", añade otro.

"No probarás una igual"

Una pizzería italiana ha desbancado a las decenas de locales de comida mediterránea para convertirse en el tercer mejor restaurante de Girona. Se trata de Pizzeria Marghe, ubicada en Traversia De La Creu número 33, y con pizzas desde los 10 euros. "No he probado todavía pizzas más ricas! La fermentación de la masa son entre 48-72 horas… Y SE NOTA! El tomate espectacular, productos de calidad y km0", escribe un comensal. "La mejor pizza sin duda después de Nápoles, incluso añadiría que puedes sentir perfectamente que estás en cualquier pizzería de allí", escribe otro. Otros clientes se refieren al lugar como "la mejor pizza que he comido en mucho tiempo" o "Pizza de 10, no probaras una igual, y precio 10".

"Siempre están en lo más alto"

El restaurante Massana, con una Estrella Michelín, ocupa el cuarto lugar en Tripadvisor. "Grandes dosis de elegancia, por supuesto, pero también una combinación entre tradición e innovación, mostrando un constante compromiso con las materias primas del entorno y potenciando sus sabores con las técnicas actuales", escribe la Guía Michelín. Con un rango de precios que puede ir desde los 25 a los 100 euros, ha enamorado a jueces y comensales por la calidad de su cocina.

"Una nueva visita a este emblemático establecimiento de Girona, con gran ilusión y expectativas muy altas. Como siempre, se cumplieron con sorpresas muy agradables. Hablar, a estas alturas de Massana, es dificil, esta todo dicho, es de los pocos restaurantes que siempre están a lo más alto de nivel tanto en gastronomía, servicio, menaje y presentación del local", escribe un cliente.

"La mejor experiencia"

Cierra el ránking de Tripadvisor el restaurante Divinum, también galardonado con una Estrella Michelín. "La propuesta, propia de una cocina moderna de recuerdos, busca ofrecernos múltiples opciones, por eso la carta da la posibilidad de pedir medias raciones y se ve complementada por dos menús degustación", recoge la Guía. "Sigue siendo mi restaurante favorito. Nunca te defrauda. "La mejor experiencia gastronómica de mi vida. Cuidan cada detalle en un ambiente muy agradable. Tomamos el menú degustacìon con maridaje ¡Todo un deleite para los sentidos¡", añade otro comensal.

Otros buenos restaurantes

"Nunca había.."

La Creperie Bretonne, con opciones sin gluten para celíacos, y un precio que oscila entre los 10 y los 20 euros, este local - ubicado en Cort Reial número 14- se ha convertido en uno de los favoritos de los clientes de Tripadvisor. "Crepería auténticamente bretona, con productos de excelente calidad importados de allí", escribe un cliente. "Lugar muy acogedor, bonito y emblemático. Todo el producto es de muy buena calidad, buenas combinaciones de los ingredientes y una masa de crêpe espectacular, calidad-precio 10/10. Si visitáis Girona tenéis que probar este restaurante", asegura otro comensal. "Nunca había comido una crepe tan completa. Repetiré sin duda", añade.

"Uno de los mejores restaurantes"

Para aquellos que quieran probar una gastronomía más exclusiva, la mejor opción es Mimolet. Por un precio de entre 30 y 70 euros, este local ubicado en Pou Rodo número 12, ofrece múltiples opciones de gastronomía mediterránea. "Es uno de los mejores restaurantes de Girona para mi. La comida sabrosa y rica", explica un cliente. "Hemos disfrutado enormemente con el menú degustación y con el impecable servicio", añade otro. "Alguna vez merece la pena vivir esta experiencia, platos elaboradísimos y riquísimos al paladar", asegura un comensal.

"El mejor pulpo de Girona"

Para los amantes del buen pescado, Octopus Restaurant se dibuja como la mejor opción. Ofrecen un menú de 20 euros donde el marisco se convierte en el verdadero protagonista. "Puedes escoger el marisco como si fuera la pescadería, producto fresco a un precio que está bien, excelentes arroces y de diferentes variedades", explica un cliente. "Restaurante original dónde eliges tú mismo los entrantes en una paradita de pescado fresco y que te hacen al momento, el arroz estupendo que hacen estupendo y probablemente hagan el mejor pulpo de Girona", puede leerse en otra reseña.