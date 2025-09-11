Las 5 historias más emocionantes de los 5 años de Cata Mayor

Un repaso a los miles de artículos escritos en el canal gastronómico de EL PERIÓDICO durante su primer lustro de existencia confirma la obviedad: aquí hay temas para todos los gustos. Pero algunos son especialmente emocionantes, conmovedores, y por eso los rescatamos aquí. ¡Prepara el pañuelo!

Cercle Sabadellès: Sara Ruiz y Assane Fall: con paellas. / Pau Arenós

Assane Fall: el senegalés que fue mantero hace paellas e impidió un atraco

Sara Ruiz, la cocinera del restaurante Cercle Sabadellès, un club deportivo de Sabadell, lo contrató como ayudante de cocina. Había llegado en patera a Europa, fue mantero y al poco de trabajar en el restaurante, el día que iba a abrir una cuenta donde iba a ingresar la nómina, derribó a un asaltante con navaja que quería atracar el banco. Esta es una de las cosas que cuenta la crónica que escribió Pau Arenós sobre el caso de este africano y el restaurante vallesano.

El equipo del restaurante La Pau. / El Periódico

La Pau: el restaurante donde se cocina la esperanza

La Fundació El Llindar, una escuela que atiende a jóvenes en riesgo de exclusión social, tiene en el Gòtic un restaurante en el que trabajan 14 de sus exalumnos, cada uno con una historia dura a sus espaldas pero con la ambición de salir adelante. Más allá de su labor solidaria, el establecimiento sirve cocina catalana de rechupete. Bievenidos La Pau.

Melissa Herrera (en el centro), flanqueda por sus amigas cocineras y también impulsoras de Chefs Soidarios: Carlota Bonder, Ana Esparica Martínez, María Alver Sánchez Pasto y Laura Miranda Rodríguez. / El Periódico

Cómo cinco jóvenes cocineras lograron cocinar y repartir 20.000 raciones diarias en Valencia en tiempo récord

Melissa Herrera, Carlota Bonder, Ana Esparica, María Alver Sánchez y Laura Miranda montaron Chefs Solidarios gracias a sus ganas de ayudar, sus contactos y las redes sociales. De todas ellas, la más mediática es Herrera, que ganó fama participando en 'Top Chef', montó su restaurante en Barcelona (Valmas, ya cerrado), impuso su sello en cocinas de grandes restaurantes y desde hace años se dedica al 'private chef' (chef particular). El relato de cómo armaron la infraestructura en tiempo récord para alimentar a tanta gente y a lo que se enfrentaron después pone los pelos de punta de la emoción. Así se creó Chefs Solidarios.

Dos de los platos que Mikel Ayestarán cuelga en su cuenta de Instagram. / IG Mikel Ayestarán / Fotos: @dalia.k.hammad

Latas de judías a 50 €: así transmite una familia de Gaza su comida día a día por Instagram

El periodista Mikel Ayestarán, con 20 años de experiencia cubriendo Oriente Medio, publica en su cuenta desde febrero de 2024 los platos con los que sobreviven en Gaza su intérprete Kayed Hammad, su mujer Amal y sus hijos. "Es la crónica de la utilización del hambre como arma de guerra", explica el periodista. Es un reflejo del día a día en la franja desde que en octubre de 2023 Israel respondió a un ataque de Hamas contra su territorio con una escalada bélica que incluye bombardeos, ataques y un bloqueo que ha dejado al territorio sin alimentos.

Simona Russo, con las albóndigas a la italiana que sirve en That's Amore. / Òscar Gómez

That's Amore, albóndigas a la italiana servidas en un plato de pizza

Una desesperada pero efectiva técnica de 'marketing' para darse a conocer es la que tuvo que usar Simona Russo al poco de abrir That's Amore a dos calles del Camp Nou "con lo puesto, a principios de 2020". En dos meses llegó la pandemia, el confinamiento. "Un desastre total, me tuve que espabilar. Como no me conocía nadie en el barrio, cocinaba pizzas y las repartía por los edificios. Llamaba por el interfono a los vecinos y les mandaba pizzas gratis por el ascensor para que las probaran. Fue mi manera de intentar que luego terminaran comprando”. Triunfó. Por todo lo alto. Aquí te contamos cómo salió adelante That's Amore.