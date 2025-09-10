Gastronomía
Una ecuatoriana que vive en Barcelona elige su comida favorita: "La gastronomía de España es deliciosa, pero..."
La creadora de contenido compara en uno de sus recientes vídeos la cocina española con la de Ecuador
El nuevo reto de Ibai Llanos: el 'Mundial de los desayunos’
Alexandra Costa
Las 'batallas' gastronómicas muchas veces enfrentan a países de todo el mundo, a menudo países hispanohablantes. Tanto Sudamérica como todos los países latinos y el sur de Europa son algunas de las regiones que ofrecen los mejores platos y reparto gastronómico de todo el mundo, generando debates interminables sobre qué comida es mejor. ¿Cuál es mejor, la mexicana o la peruana?, ¿La colombiana o la argentina?, ¿La española o la ecuatoriana?
De ello habla la 'influencer' Anastasia Victoria, que cuenta con casi 500.000 seguidores en su perfil de TikTok. Victoria es una chica ecuatoriana de origen ruso que vive en Barcelona, y en uno de sus recientes vídeos ha hablado de la gastronomía del país en el que reside, siendo ella latinoamericana: "La gastronomía de España es deliciosa, pero yo soy ecuatoriana...".
¿Comida ecuatoriana o española?
La creadora de contenido responde a un comentario de un chico español que le decía que, en términos gastronómicos, no hay mejor país que España: "No existe país que tenga mejor música y gastronomía que España, digan lo que digan... lo demás se puede debatir, pero comida y música, no", decía el comentario.
En el vídeo original, Victoria decía que la comida ecuatoriana es mejor que la española. En este nuevo vídeo, confesaba por qué escogía la comida del país sudamericano en vez de la española.
"Siempre voy a escoger mis raíces"
"La comida española es deliciosa, nadie dice que no, pero soy ecuatoriana"; apunta Victoria. "Me encanta el ceviche, el encebollado, el locro... he comido comida ecuatoriana toda mi vida, me recuerda a mi familia y de donde vengo. No tengo duda que la comida española es muy buena, hay muchas cosas en las que España es mejor que Ecuador, pero en temas de gastronomía, siempre voy a escoger mis raíces, perdón", matiza.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más