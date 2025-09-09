Receta gigantesca: estas son las cantidades con las que Melide (A Coruña) hace la tortilla de patatas más grande del mundo

Hasta 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal han hecho falta para que la localidad coruñesa de Melide repitiera este domingo la hazaña y revalidara el récord de elaborar la tortilla de patatas más grande del mundo, que tras su emocionante volteo se ha repartido entre los vecinos.

Cientos de personas estaban expectantes ya desde primeras horas de la mañana mirando al cielo para que el tiempo acompañara una jornada que se ha vivido con ilusión, emoción y alegría y que ha reunido a todos los vecinos del pueblo en el Cantón de San Roque para apreciar uno de los productos más destacados de la zona: el huevo, al que le dedican este año por segunda vez una feria gastronómica.

Un momento de la preparación de la tortilla de patatas más grande del mundo, este domingo en Melide (A Coruña). / Eliseo Trigo (EFE)

La segunda edición de la Feria del Huevo Campero, organizada por la empresa familiar El Huevo de la Abuela, se ha celebrado este fin de semana en torno a diferentes actividades, aunque sin duda la que ha generado más expectación ha sido la elaboración y volteo de la tortilla gigante, la más grande del mundo.

El huevo frito más grande del mundo

Ya el sábado, como aperitivo, los vecinos cocinaron el huevo frito más grande del mundo, de dos metros de diámetro, equivalente a 600 unidades de huevos de tamaño M y L.

En total 10 kilos de yema y 20 de clara que se frieron en una enorme sartén y que, aunque podría salir mal, porque no se hacen ensayos previos, el reto finalmente fue superado y tras el cocinado, finalmente se sirvió en forma de revuelto acompañado de patata y chorizo.

Talleres de cocina, concuros, demostraciones de chefs, charlas...

Talleres de cocina, concurso de tortillas, demostraciones de chefs, charlas gastronómicas divulgativas y otras actividades acompañaron el sábado a los asistentes de la feria, que este domingo se han reunido de nuevo para el acto central y el más esperado.

Ya el pasado año fue todo un éxito y este año los mellidenses querían repetir un espectáculo que combina gastronomía, tradición y solidaridad.

75 personas y una sartén de seis metros

"Esta vez sí, el volteo ha sido superlativo. Algo histórico", decía entre los aplausos del público el comentarista de un evento que ha congregado a cientos de personas en la localidad y que ha podido seguirse incluso a través de tres pantallas gigantes.

La tortilla de patatas más grande del mundo se ha elaborado este domingo en Melide (A Coruña). / Eliseo Trigo (EFE)

El desafío culinario ha comenzado pasadas las 11.00 horas y en él han participado unas 75 personas, que han reunido los ingredientes necesarios para realizar la tortilla gigante. 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal, todo ello en una sartén de seis metros de diámetro.

Y eso sí, como nadie se pone de acuerdo en si la tortilla de patatas es mejor con cebolla o sin cebolla, este año se ha dividido en dos mitades y se ha cocinado a gusto de todos. Mitad con cebolla y otra mitad sin ella, una vez lista, se ha procedido a darle la vuelta a la tortilla, el momento más esperado y que ha mantenido a los vecinos en vilo.

10 toneladas de peso

Con una grúa de 75.000 kilos se ha levantado las 10 toneladas que pesaba el plato y se ha realizado el volteo, para el que no valen ensayos y que ha tenido un final feliz, ya que apenas se ha salido el contenido de la sartén.

Con el resultado final se han elaborado unas 12.000 raciones que tenían como fin la solidaridad, ya que los recaudado (3 euros la ración) se destinará a comedores sociales y entidades benéficas en una feria que ya coloca a Melide en el mapa gastronómico de España.