Aniversarios
5 años de Cata Mayor y 20 de la crónica semanal de restaurantes
La variedad es identitaria: las recetas, las recomendaciones de vinos, la coctelería, los reportajes en profundidad, las noticias, la agenda, la ‘newsletter’, los mini documentales...
Los 10 artículos de 'Cata Mayor' de 2024 mejor valorados por los lectores
En septiembre del 2020, cuando la máscara era un castigo, Cata Mayor, la web gastronómica de El Periódico y el grupo Prensa Ibérica, echaba a andar en silencio, discretamente. Cinco años después, los kilómetros recorridos dan la vuelta al mundo y son miles los artículos publicados. Ahora hacemos ruido, o tocamos una música que merece ser escuchada.
Cata Mayor es transfronteriza partiendo de Barcelona, con corresponsales en Madrid y viajeros que recorren España, trasladándose ocasionalmente a otros países.
La variedad es identitaria: las recetas avaladas por buenos cocineros, las recomendaciones de vinos, la coctelería, los reportajes en profundidad sobre asuntos inusuales en el espectro gastro (el alcoholismo o las dificultades de una persona ciega en un restaurante), las noticias, la agenda, la ‘newsletter’, los mini documentales (el último, dedicado a Montserrat Fontané, la madre de los hermanos Roca), las vídeo recetas fáciles de súper chefs (el origen de Cata Mayor, con millones de visualizaciones), los vídeo ‘podcast’, los vídeos de catas vinícolas…
Y las crónicas de restaurante con una escritura crítica y amplio registro (de la tortilla a la estrella, del joven que se inicia al veterano) y con una larga tradición en El Periódico
Recomendaciones, muchas recomendaciones de restaurantes, con listas por especialidades, por barrios, por poblaciones, por provincias, por comunidades. Y otra vez los chef chivando el inventario de sus establecimientos favoritos o de los productos imprescindibles.
Puede que Cata Mayor sea el único espacio gastronómico que defiende dos secciones fijas dedicadas a lo popular y barato y al menú del día. Sabemos que a nuestro público le interesa esa franja de la cocina realista y posible, así como las historias, a las que dedicamos un gran esfuerzo.
Precisamente este septiembre se cumplen 20 años de la crónica semanal, que comenzó en el 2005 con el texto titulado ‘El circo Paula & Flip’, publicada en el suplemento ‘Viernes’ y que fue cambiando de día y de revista semanal en papel, alojada ahora –también los viernes– en On Catalunya. Y los domingos, otra página, esta, de reportajes, en el magacín Entender +.
La crónica en la web, además, incluye una información que algunos podrían considerar banal o secundaria, que es el nombre de todas las personas que curran en un restaurante, incluidos aquellos que se afanan en limpiar los platos: nuestros platos. Es un gesto pequeño, sí, pero sirve, al menos, como homenaje.
De equipo a equipo: el de Cata lo forman Ferran Imedio, como redactor principal e imprescindible, y aportando conocimiento y colaboraciones, Javier Sánchez, Laia Zieger, Òscar Gómez, Alberto García Moyano y Natalia Vaquero. A las imágenes, los fotógrafos de El Periódico y a los vídeos, Patricio Ortiz.
Desde hace dos años, la web organiza una gala multitudinaria para entregar tres premios: mejor apertura de restaurante en Barcelona (que votan de forma masiva los lectores), Leyenda Gastronómica y Mejor Empresa Artesana (que votan un jurado profesional). La fiesta sirve como lugar de encuentro con quienes nos leen, ya sin paredes, reales o virtuales, cara a cara. Porque la cocina es un medio de comunicación, como Cata Mayor.
Este es el resumen del primer lustro. Desde hoy, a por el siguiente.
