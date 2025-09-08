Un reservado con frituras gurmet y vinos naturales (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Varios platos de Sra. Dolores. / El Periódico

Sra. Dolores abre un reservado con sus frituras gurmet y vinos naturales

Sra. Dolores es uno de los restaurantes destacados de Sant Antoni gracias a su propuesta inédita: frituras gurmet como los churros de patata, la lasaña frita o los 'arancini', y un centenar de vinos naturales catalanes y del sur de Francia. En poco más de dos años ha logrado tener una clientela fiel entre la que no faltan 'djs' y amantes de la electrónica que frecuentan los clubs que hay por la zona. Ahora, este establecimiento de estilo retro-futurista que reivindica la cultura cañí mientras suena el hip hop de los 90, el garage rock medio-oriental o la 'chicha psyche' de los 70, estrena un reservado en la puerta contigua a su entrada. Allí, el dueño del local, Mathieu Perez, que es chef y sumiller, sirve menús degustación cerrados para grupos. Además de frituras, Sra. Dolores también propone opciones 'veggies' y sin gluten.

El arroz de gambas del restaurante Nuara. / El Periódico

Todas las Nurias, invitadas a cenar gratis el 8 de septiembre

El grupo de restauración Familia Nuri celebra que el día 8 de septiembre es santa Nuria invitando a todas las personas que se llaman Nuria a cenar gratis en los restaurantes Ca la Nuri, Xiroi, Nuara y Bar Nuri (bebidas no incluidas). Esta acción es un homenaje a Núria Calafell, fundadora de Familia Nuri. Para participar, será imprescindible realizar reserva previa ya que las plazas son limitadas. Es necesario presentar el DNI para acreditar el nombre y hacer la reserva previa. La promoción se puede disfrutar a partir de las 19.00 horas de este lunes 8 de septiembre de 2025 y no es acumulable a otras promociones ni válida para menús de grupo. En 2024, Familia Nuri invitó a más de 150 personas con el nombre de la empresaria.

La editorial Cinco Tintas cumple 10 años

La editorial Cinco Tintas, que se dedica al libro práctico ilustrado, sobre todo gastronómico, ha cumplido 10 años. La fundaron los hermanos Ramon y Cristina Paricio Oló, que pertenecen a la tercera generación de editores (su abuelo Gabriel Paricio Fonts dirigió la editorial Iberia y fundó Omega, con libros sobre arte, fotografía y obras técnicas y científicas, y en los 60 y 70, su padre, Gabriel, y su tío Antonio fundaron Ediciones Medici, especializada en medicina, embarazo y puericultura). Los Paricio coeditan las obras con editoriales de referencia de otros países, y buscan tendencias culinarias.