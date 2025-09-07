Gastronomía
Luís, pescadero, sobre el anisakis: "Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera"
"Muchas de las merluzas que se comercializan llevan parásito y se le ha de quitar toda", explica en TikTok
Lola Gutiérrez
El anisakis es un género de parásito que afecta directamente a los peces y mamíferos marinos, en los que puede producir lesiones en su tubo digestivo. Son perjudiciales para los seres humanos y causan anisakiasis, que se produce tras el consumo de pescado crudo o cocinado de forma insuficiente, parasitado por larvas de anisakis vivas.
Antes de comer pesado, es importante que esté limpio y no contenga este tipo de parásitos, que puedan generar problemas de salud cuando nos los comemos. De ello hablan en la cuenta de TikTok de la pescadería Costa Pujol, en el Mercat Torreblanca, en San Cugat del Vallés (Vallès Occidental, Barcelona).
Parásitos en la ventresca
En uno de los vídeos más recientes, Luís, el pescadero, explica qué tiene que pasar para que el pescado sea perfectamente comestible: "Muchas de las merluzas que se comercializan llevan parásito y se le ha de quitar toda la ventresca".
En el vídeo, el pescadero muestra un trozo de merluza limpio, donde no se observan parásitos, ya que se ha retirado la ventresca. La ventresca en un trozo ubicado en la parte inferior del pez, de forma triangular, justo en el vientre.
"Una vez no haya nada, significa que es todo comestible. Como va libre de parásitos, se puede aprovechar". Si tienen, hay que quitarla [la ventresca] entera: "Eso significa menos pescado que te llevas a casa".
