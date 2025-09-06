Unanimidad: así es como tiene que ser la tortilla para 3 de cada 4 españoles

El tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, revela la opinión de los españoles ante una gran disputa en torno a una de las recetas clásicas de la gastronomía española.

Se trata de la eterna pregunta sobre la tortilla de patatas: ¿con o sin cebolla?

Pues bien: tres de cada cuatro españoles consideran que la receta de la tortilla de patata española debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3 %) apuesta por una cocción "poco hecha".

Muy hecha o al punto

En el caso de la cocción de la tortilla de patatas, hay un 28,9 % que apunta que es mejor dejarla "muy hecha", frente a un 15,5 % que se declina por dejarla "en su punto".

A pesar de ser un plato típico de la cocina española, presente en todo bar de tapas que se precie, no es la receta más representativa de la gastronomía española para 4 de cada 10 encuestados, que consideran que es la paella.

Sin embargo, el 31,5% sí la elige como segundo plato más representativo, siendo el jamón ibérico el tercero.

A mucha distancia se sitúan el gazpacho, el cocido madrileño las croquetas y el cordero asado.

Por comunidades autónomas

El CIS también se detiene en conocer los platos más típicos de la gastronomía española por comunidades autónomas.

En el caso de Catalunya, es el pa amb tomàquet para el 31,2%, mientras que para los andaluces hay empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35%), mientras que los aragoneses votan masivamente por su ternasco (54%), los asturianos por su fabada (88,3%) y los canarios por sus papas arrugadas (66,9%).

Los cántabros votan por su cocido montañés (85%), los castellano-manchegos se reparten entre queso (33,3%) y migas (16,3 %), y los castellano-leoneses (34,5 %) por lechazo asado.

Paella en la Comunitat Valenciana (82,6 %), jamón en Extremadura (33%), pulpo en Galicia (61%) y callos (71,9%) en la Comunidad de Madrid, son asimismo otras de las recetas más votadas de la comida regional.

Completan este mapa la marinera murciana (30%), la menestra navarra (31,1%), el chuletón del País Vasco (28,6%), la caballa de Ceuta (58,3%) y el cuscús (22,2%), en Melilla.