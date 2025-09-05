3 planes gastro para el finde: en casa, en el GP de Catalunya de MotoGP y en un helicóptero para ir a vendimiar en el Priorat

Planes gastronómicos hay muchos, pero estos que te proponemos aquí son de aquellos que no te puedes perder. Uno de ellos no te costará más esfuerzo que el de encender la tele, otro está pensado para los amantes del motociclismo y la gastronomía, y un tercero, para los 'wine lovers' con posibles. Aquí los tienes.

Ver en casa el documental 'Lluc, una crònica de la pastisseria'

Un buen plan es, por qué no, quedarse en casa. Quedarse en el sofá y encender la tele. Para ver, por ejemplo, el interesante documental 'Lluc, una crònica de la pastisseria', que ya se podrá ver en abierto en la plataforma 3Cat. Se había estrenado en marzo en la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga 2025. La obra sigue a Crusellas en su preparación para el World Chocolate Masters de 2022 en el que se proclamó campeón del mundo gracias a un elefante de chocolate y muestra cómo ha cambiado el oficio de la pastelería en los últimos años. Participan 'cracks' del dulce como Jordi Butrón, Jordi Roca, Albert Adrià, Carles Mampel, Ramón Morató, Pierre Hermé, Christophe Morel, Jean-Michel Perruchon y Christophe Michalak.

La 'gyoza' de callos a la madrileña con garbanzos fritos de Ugo Chan. / EP

Comer platillos con estrella Michelin en el GP de Catalunya de MotoGP

El Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, acoge este fin de semana el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, en cuyo VIP Village hay chefs con estrellas Michelin cocinando sus platillos: Benito Gómez (Bardal, en Ronda, con dos estrellas) hace salpicón de gambas y maíz picante, y presa ibérica a la pimienta verde; Hugo Muñoz (Ugo Chan, en Madrid, una estrella) prepara tomate y 'bottarga' de atún rojo, y 'gyoza' de callos a la madrileña y garbanzos fritos, y Samuel Naveira (Muna, León, una estrella), crepe de tartar de lubina, salsa 'grenoblesa' y mayonesa de alga 'codium', y ravioli 'in brodo'. El pastelero Oriol Balaguer lleva 'panettone' y Jordi Roca, un polo inspirado en MotoGP y chocolatinas de Rocambolesc. A esta oferta de campanillas se le añaden los platos de Vilaplana Catering.

Volar en helicóptero al Priorat para un 'brunch' entre viñas y vendimiar

El 'resort' urbano Torre Melina Gran Meliá propone una salida en helicóptero al Priorat para disfrutar de un 'brunch' en los viñedos de la bodega Mas Igneus, seguido de una vendimia manual y pisado tradicional de uvas antes de una cata de vinos. De regreso a Barcelona, la experiencia continúa con un menú degustación inspirado en los vinos que se han probado durante la jornada y que ha diseñado el chef Íñigo Urrechu en Erre Barcelona, el asador de lujo del hotel. Como broche final, un tratamiento de 75 minutos en el nuevo 'spa' del hotel que incluye exfoliación con aceites de semilla de uva, masaje con aceites templados de flor y raíz, ritual facial de doble hidratación con extracto de uva y 'ginkgo', y una bruma aromática como cierre vibracional. Disponible durante todo el año (salvo la vendimia), esta experiencia está dirigida a grupos de 2 personas (6.786 €) a 5 personas (7.967 €).