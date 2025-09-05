Cítricos, arroz y huerta de otoño protagonizan en septiembre '12 meses, 12 paisajes' de Catalunya

Los cítricos, el arroz y las huertas que anuncian la llegada del otoño son los protagonistas de septiembre del proyecto '12 meses, 12 paisajes', en el marco de 'Catalunya, Región Mundial de la Gastronomía 2025'.

Así lo ha informado el Govern en un comunicado en el que ha destacado que las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona se caracterizan por sus arrozales y que el Delta de l'Ebre (Tarragona) es el "tercer delta más importante del Mediterráneo y un icono del paisaje catalán".

Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y zonas con producción hortícola

Ha añadido que septiembre también marca la transición hacia una nueva etapa agrícola porque la huerta de otoño da sus primeros frutos: "Calabazas, boniatos, puerros, acelgas, coles, espinacas o escarolas forman parte de la cesta de temporada y son protagonistas de muchos platos arraigados en la cocina catalana".

Así, durante este mes se han programado ferias y fiestas relacionadas con la siega del arroz, catas de productos de la huerta y cítricos, rutas o talleres gastronómicos por todo el territorio, especialmente en las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y zonas con producción hortícola.

La primera actividad es 'La ruta de la sega' que comienza este viernes en el Delta de l'Ebre y durará hasta el 5 de octubre; mientras que este domingo La Garriga (Barcelona) acogerá la 'Lliga del porc i la forquilla. Semifinals de la Demarcació de Barcelona' y La Ràpita (Tarragona) la 'Festa de la Sega de l'Arròs'.