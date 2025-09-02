Ternasco, fabada, callos...: estos son los platos típicos de las comunidades autónomas según los españoles

El tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, revela la opinión de los españoles sobre los que consideran que son los platos más típicos en cada comunidad autónoma y revela cómo prefieren la tortilla de patatas.

En el caso de los andaluces hay empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35%), mientras que los aragoneses votan masivamente por el ternasco (54%), los asturianos lo hacen por su fabada (88,3%) y los canarios, por sus papas arrugadas (66,9%). Los cántabros votan por su cocido montañés (85%), los castellanomanchegos se reparten entre queso (33,3%) y migas (16,3%), y los castellanoleoneses (34,5%) apuestan por el lechazo asado.

El cuscús en Melilla

'Pa amb tomàquet' en Catalunya (31,2%), paella en la Comunitat Valenciana (82,6%), jamón en Extremadura (33%), pulpo en Galicia (61%) y callos (71,9%) en la Comunidad de Madrid, son asimismo otras de las recetas más votadas de la comida regional.

Completa este mapa la marinera murciana (30%), la menestra navarra (31,1%), el chuletón del País Vasco (28,6%), la caballa de Ceuta (58,3%) y el cuscús de Melilla (22,2%).

La tortilla de patatas, poco hecha y con cebolla

Respecto a la tortilla de patatas, tres de cada cuatro españoles considera que la receta debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3%) apuesta por una cocción "poco hecha". En el caso de la cocción de la tortilla de patatas, hay un 28,9% que apunta que es mejor dejarla "muy hecha", frente a un 15,5% que se declina por dejarla "en su punto".

Con todo, para los españoles no es la tortilla de patatas o "española" la receta más representativa de la gastronomía española. Cuatro de cada diez encuestados nombra a la paella como el plato típico que más representa a la cocina española y un 24% la elige como segunda opción.

La tortilla de patatas ocupa el segundo puesto entre los platos más elegidos (26,8% lo vota en primer lugar y 31,5% en segundo lugar), y el jamón ibérico completa el podio de los alimentos españoles. A mucha distancia se sitúan el gazpacho, el cocido madrileño, las croquetas y el cordero asado.