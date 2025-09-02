Comer de manera saludable sin perder la cabeza: ¿cómo alimentarse bien de forma fácil?

Septiembre siempre llega con ese sabor agridulce de nuevos comienzos. Se acaban las vacaciones, vuelven los horarios apretados, los correos, las mochilas llenas y los días que apenas dan tregua. Y entre tanto ajetreo, una de las cosas que más suele resentirse es la alimentación. Pero si queremos mantener el hábito de comer bien sin que se convierta en una carga más, hay formas muy sencillas de facilitarnos la vida. Aquí van dos aliados infalibles para organizar la cocina de forma práctica, saludable y sin renunciar al disfrute. Porque sí, también puede ser fácil.

Gazpacho casero de remolacha de Hello Fresh. / El Periódico

'Kits' de ingredientes y recetas a domicilio

Una buena solución para quienes quieren comer variado y casero sin pisar el súper es Hello Fresh, un servicio de suscripción con el que puedes planificar tus comidas o cenas semanales desde la web, eligiendo platos según tus preferencias. Cada semana te envían a casa todos los ingredientes -en la cantidad exacta- junto con instrucciones paso a paso para preparar las recetas sin complicaciones.

No hay que pensar ni comprar, solo cocinar y disfrutar. Sus menús son variados, frescos y pensados para que recuperar el placer de cocinar no se convierta en otro agobio más del día a día.

Estuche para cocinar al vapor: cocción sin esfuerzo ni grasa

Para quienes prefieren algo todavía más exprés, el estuche para cocinar al vapor de Lékué es ese invento que debería estar en todas las cocinas. Fabricado con silicona de platino -libre de plásticos y tóxicos-, permite cocinar un sinfín de recetas de verduras, pescados o lo que se te ocurra en pocos minutos, conservando nutrientes, sabor y textura. Es apto para microondas, tiene una capacidad de 650 mililitros y, gracias a su bandeja interior, puedes cocinar incluso dos productos a la vez. Es ideal para preparar una o dos raciones sin manchar nada más.

Una opción rápida, saludable y sabrosa, perfecta para los que no tienen tiempo pero tampoco quieren renunciar a comer bien. Porque otro plus a su favor es que el estuche de vapor cocina los alimentos de manera uniforme en sus propios jugos, manteniéndolos jugosos y tiernos.

Comida casera para llevar: cuando cocinar no es opción

En épocas de adaptación como septiembre, delegar la cocina puede ser la decisión más sensata del día. Por suerte, casi cada barrio de Barcelona cuenta con establecimientos o puestos de mercado que ofrecen comida casera para llevar, elaborada con mimo y producto fresco. La clave está en elegir bien: que lo rápido no esté reñido con lo saludable.

En Gràcia, por ejemplo, Plat Ring (Torrent de l'Olla, 5) funciona como una casa de comidas tradicional, con decenas de recetas caseras que cambian a diario; hay opciones para todos los gustos, incluidas veganas, y si llevas tu táperes, te hacen descuento. En Sant Gervasi, Oz (Amigó, 60), que empezó como panadería artesanal, ha dado el salto a los platos preparados con una propuesta saludable y sabrosa firmada por la chef Ronit Stern, inspirada en la cocina 'middle west'.

En el casco antiguo, Llegums Cuits La Boqueria (La Rambla, 89) es un clásico de mercado: además de legumbres cocidas a peso, ofrecen tortillas, canelones y otros platos tradicionales listos para calentar. Y en Poblenou, Menjabé (Pujades, 223) es una 'rostisseria' moderna que prepara platos desde cero con ingredientes frescos. Comida auténtica, de barrio, y lista para disfrutar.

Mercados a domicilio, a un clic

Para quienes disfrutan cocinando pero no tanto comprando, los mercados municipales de Barcelona ofrecen una solución poco conocida: el reparto a domicilio. Para el envío de productos frescos a casa existe la plataforma 'Mercats a un clic', que permite comprar 'online' en uno o varios mercados a la vez y recibir la compra en casa o recogerla sin colas. Una forma excelente de seguir disfrutando de producto de calidad, fresco y de proximidad sin tener que invertir tiempo en desplazamientos ni esperas.

Las fiambreras del chef

¿Te imaginas tener un chef personal cocinando para ti cada semana? Eso es, más o menos, lo que propone Wetaca. Este servicio de suscripción fundado por Efrén Álvarez (exconcursante de 'Masterchef') y Andrés Casal ofrece comida casera y de calidad a domicilio. Cada semana puedes elegir tus platos favoritos entre un menú con 39 recetas nuevas, y ellos se encargan del resto: cocinar, envasar y llevarlo a casa o al trabajo.

Los platos llegan recién hechos, sin aditivos ni conservantes, y solo hay que calentarlos. Nada de menús cerrados, todo se adapta a tus gustos y necesidades. Una solución deliciosa y práctica para quienes quieren comer bien cada día sin tocar una sartén.

'Apps' que lo organizan todo (o casi) por ti

La tecnología también puede ser una aliada en la cocina, especialmente cuando el tiempo escasea. Hoy existen aplicaciones que simplifican la planificación de las comidas semanales y ayudan a organizarte mejor. Mealime, Paprika, Sichef, Platejoy o Yummly son algunas de las más populares. Estas 'apps' permiten guardar recetas, crear listas de la compra, generar menús semanales y hasta buscar ideas en función de los ingredientes que tienes en casa. Una herramienta inteligente para no caer siempre en el mismo plato de emergencia, y mantener el hábito de comer variado sin dedicarle horas a pensar qué cocinar.