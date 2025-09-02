37.000 € por un Cabrales, nuevo récord mundial por este queso asturiano

Nuevo Guinness World Record: 37.000 euros ha pagado el restaurante Llagar de Colloto (Oviedo) por una pieza de queso Cabrales de la quesería Ángel Díaz Herrero, que había sido elegida ganadora del 53º Certamen del Queso Cabrales, superando en 1.000 euros la anterior marca, desembolsada por el mismo establecimiento el pasado año.

Es la sexta edición consecutiva que Iván Suárez, de Llagar de Colloto, gana la puja por el Mejor Queso Cabrales del Mundo. En esta racha, Suárez ha desembolsado ya 14.300 euros en 2018 (primer Guinness World Record), 20.500 euros en 2019, 17.000 euros en 2022, 30.000 en 2023, 36.000 el pasado año y 37.000 ahora, logrando así una nueva plusmarca de queso más caro del mundo en subasta. Además, por cuarto año consecutivo donará un 15% del monto total a la Asociación Galbán.

Encarnación Bada, elaboradora del Mejor Queso Cabrales del Mundo 2025, junto al restaurador Iván Suárez (Llagar de Colloto), que ha pagado 37.000 euros por la pieza. / Gustatio

Una animada subasta que ha contado con un precio de salida de 3.000 euros y en la que han participado nueve establecimientos hosteleros de toda España: La Montera Picona de Ramón (Gijón), Sidrería Román (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), Camping Las Gaviotas (Castrillón), Lo de Viole (Madrid), El Dólar (Oviedo), La Cuenca (Madrid), El Carbayín (Madrid) y el citado Llagar de Colloto.

“Seguimos creyendo en el producto y apoyando a Cabrales y su gente”, ha asegurado Suárez tras alzarse como vencedor de la subasta, un hito que ha dedicado a su equipo y a su padre. "Me insistió en que viniera", ha apuntado.

Desde diciembre madurando en una cueva

“Todos los quesos tienen mucha calidad, tienes que tener la suerte de estar un poco por encima”, ha explicado Encarnación Bada, elaboradora del queso ganador por segundo año consecutivo. Su pieza, de algo más de 2 kilos elaborada con leche de vaca, ha madurado desde diciembre a 1.500 metros de altura en la cueva Los Mazos. “Lleva mucho trabajo, subirlo a la cueva a esas alturas, donde no llegan ni los coches”, remarcó.

Premios al mejor lote quesero

Los premios a mejor lote quesero fueron a parar a las queserías El Duje, que se alzó con el tercer puesto; El Colladín, que logró el segundo puesto; y Valfríu, que se alzó con el primer puesto por cuarto año consecutivo.

Los premios individuales fueron para las queserías Los Puertos, que logró el tercer puesto; Juan José Bada Herrero, que quedó segunda; y Ángel Díaz Herrero, ganadora por segundo año consecutivo.