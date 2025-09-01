El veredicto del CIS: así les gusta la tortilla de patatas a los españoles

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La receta de la tortilla de patata se ha convertido en un debate nacional y los amantes y detractores de la cebolla se enzarzan continuamente sobre ello. Según el tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tres de cada cuatro españoles considera que la receta de la tortilla de patata española debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3 %) apuesta por una cocción "poco hecha".

En el caso de la cocción de la tortilla de patatas, hay un 28,9 % que apunta que es mejor dejarla "muy hecha", frente a un 15,5 % que se declina por dejarla "en su punto". Así se desprende de los datos del CIS, realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, en el que se revela la opinión de los españoles ante esta gran disputa en torno a una de las recetas clásicas de la gastronomía española.

Los platos más típicos

Con todo, para los españoles no es la tortilla de patatas o "española" la receta más representativa de la gastronomía española, sino la paella. De hecho, cuatro de cada diez encuestados nombra a la paella como el plato típico que más representa a la cocina española y un 24 % la elige como segunda opción. La tortilla de patatas ocupa el segundo puesto entre los platos más elegidos (26,8 % lo vota en primer lugar y 31,5 % en segundo lugar), y el jamón ibérico completa el podio de los alimentos españoles.

A mucha distancia se sitúan el gazpacho, el cocido madrileño las croquetas y el cordero asado.

El CIS también se detiene en conocer los platos más típicos de la gastronomía española por comunidades autónomas. Pan con tomate en Catalunya (31,2 %), paella en la Comunidad Valenciana (82,6 %), jamón en Extremadura (33 %), pulpo en Galicia (61 %) y callos (71,9 %) en la Comunidad de Madrid, son asimismo otras de las recetas más votadas de la comida regional.

Noticias relacionadas y más

En el caso de los andaluces hay empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35 %), mientras que los aragoneses votan masivamente por su ternasco (54 %), los asturianos por su fabada (88,3 %) y los canarios por sus papas arrugadas (66,9 %). Los cántabros votan por su cocido montañés (85 %), los castellano-manchegos se reparten entre queso (33,3 %) y migas (16,3 %), y los castellano-leones (34,5 %) por lechazo asado. Completa este mapa la marinera murciana (30 %), la menestra navarra (31,1 %), el chuletón del País Vasco (28,6 %), la caballa de Ceuta (58,3 %) y el cuscús (22,2 %), en Melilla.

Las claves del pacto contra el cambio climático: una iniciativa con poco recorrido ante el portazo del PP

Las ventas de coches en agosto suben un 17%: el motor eléctrico tira del mercado español

Lydia Lozano ya ha vuelto a Mediaset: concede sus primeras declaraciones al grupo tras su operación de pecho

EL PERIÓDICO se suma al llamamiento de Reporteros Sin Fronteras y pide el fin de la matanza de periodistas en Gaza

Telefónica estudia dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York tras casi 40 años

DIRECTO UCRANIA | Ucrania ha probado ya misiles Flamingo de largo alcance en sus ataques contra objetivos rusos en Crimea

Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas

Descubre el cortavientos chubasquero de menos de 20 €, cómodo y muy resistente para las primeras lluvias