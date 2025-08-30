"Excelente": El restaurante de Figueres elogiado por sus selectos platos

Figueres es mucho más que Dalí: hay más de 150 restaurantes con una amplia oferta gastronómica. De hecho, los usuarios no se ponen de acuerdo de cuál es el mejor y varios establecimientos comparten la primera posición en el ranking de Tripadvisor, una de las webs de reseñas más populares. Uno de ellos es El Pelegrí, que obtiene una puntuación de 4,5 sobre 5 gracias a 420 reseñas de usuarios.

Son muchos los comentarios que dicen que este restaurante es "fantástico", "excelente" y una "gran experiencia". Pero hay comensales que van más allá y también valoran los platos de la carta. A alguno odavía se le hace la boca agua con el magret de pato, que asegura que tenía un "listón alto".

Su afirmación va más allá. "Inmejorable. Cocción y emplatado perfectos", concreta sobre un plato que no es fácil de cocinar, ya que la carne del pato es delicada. La imagen que publica da fe de sus palabras, aunque el resto de fotografías que publican otros comensales no dejan atrás el resto de platos: a cuál más delicioso.

Dentro del Hotel Pirineus

Ubicado en el Hotel Pirineus, situado en el centro de Figueres, a pocos pasos del Museo Dalí, El Pelegrí es conocido por su propuesta de cocina catalana moderna con ingredientes locales de alta calidad. El ambiente es elegante y relajado, ideal tanto para comidas informales como para ocasiones especiales. Los clientes elogian la presentación de los platos y la calidad del servicio.

Entre sus opciones, se destacan platos como el cordero asado, arroces, y mariscos frescos. Además de carta, tiene menús degustación que ofrecen una experiencia gastronómica completa, con precios que rondan los 30-50 euros por persona.