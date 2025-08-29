"Magnífico": los elogios al mejor restaurante de Sant Cugat según Tripadvisor

En el corazón de Sant Cugat del Vallès, el restaurante Brau se ha ganado el título de favorito en Tripadvisor por su combinación única de ambiente acogedor y una carta que reinterpreta la gastronomía catalana con toques contemporáneos. Con reseñas tan entusiastas como "la mejor experiencia", los visitantes destacan la calidad de su cocina y el servicio atento que ofrece.

La experiencia culinaria en el restaurante Brau parece marcar a los comensales, quienes elogian los platos elaborados con ingredientes frescos y de temporada por la chef María Espín, una figura destacada en la cocina catalana, con un estilo caracterizado por la creatividad y la innovación.

Espín tiene una larga trayectoria culinaria: ha trabajado como chef ejecutiva en el Hotel Meliá Barcelona Sky y también destacó n el programa televisivo 'Top Chef', donde mostró su enfoque apasionado de la gastronomía.

En Brau, Espín aplica esta filosofía, creando un menú que honra la cocina mediterránea con productos de proximidad y recetas que respetan las tradiciones pero aportan toques contemporáneos. El restaurante cuenta con más de 400 reseñas en Tripadvisor que le dan una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Las reseñas aplauden a la chef

"Magnífico sitio para ir a cenar y pasar un rato muy agradable, muy buen servicio, excelente comida y ambiente de 10. Muy bien atendidos por Maria", comenta otro comensal. De hecho, muchos usuarios destacan el papel de Maria y su equipo. "Unos cracks, amables y serviciales", dice uno. "Trato único", opina otro. "Restaurante de autor en un centro deportivo que mantiene un buen nivel. Comida rica con un toque de originalidad, servicio amable y profesional, en resumen, una buena opción para una cena tranquila", recogen en Tripadvisor.

"Increible!! La cocina del Brau nunca falla, espectacular, y Maria Espín y su equipo, más", escribe otro usuario. "Croquetas de cecina, bombas de pulpo, steaj tartar, ravili, carnes, …todo esta ríquisimo y en una terraza muy acogedora y elegante. Sin duda, el mejor restaurante de Sant Cugat!!, añade.