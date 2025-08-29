Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

17 euros

"Excelente producto": el bar de Sant Boi de Llobregat aclamado por su económico menú diario

Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat según Tripadvisor

Los elogios al mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat según Tripadvisor [o Google]

Restaurante Diversus, en Sant Boi

Restaurante Diversus, en Sant Boi / @grup_diversus

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Grupo Diversus ha logrado establecerse en el Baix Llobregat, con cinco restaurantes repartidos entre l'Hospitalet y Sant Boi. Con 15 años de experiencia, han intentado adaptar alta gastronomía a todos los públicos, con precios asequibles para la población.

El restaurante Diversus está entre los cinco mejores restaurantes de Sant Boi, y Marimorena-también del grupo- ocupa el segundo puesto en el ránking. En concreto, el primero de estos ha logrado encandilar a los locales por la calidad de sus menús, una cocina de autor elaborada por el chef Fernando Gutiérrez y con un precio económico.

"Menús interesantes, carta con platos muy variados, facilidad para aparcar. Ofrece un menú especial para la gente que quieren cuidarse: Menú "Poke". O bien con tartar de atún o bien de salmón", recoge un comensal en Tripadvisor.

Los precios son muy variados. El menú diario vale 17 euros e incluye primero, segundo, bebida y postre y ofrecen también la alternativa de medio menú por menos de 14 euros. Pero hay menús de grupo entre 35 y 50 euros y la opción de carta, con multitud de opciones: pizza, pasta, arroces, tapas, carnes y pescados.

"Excelente producto. Menú muy variado de primeros, segundos y postres. Muy buena presentación de los platos", asegura un comensal. "La comida muy rica, las pizzas muy generosas y la calidad muy buena", afirma un cliente. "Nos encantó el lugar, 100% accesible, el menú superrico y abundante. Lo reservamos por casualidad pero volveremos seguro", finaliza otro comensal.

Horario y ubicación

Ubicado en la carretera Santa Creu de Calafell número 73, abren todos los días de 7 a 17 horas y de 10 a 23 horas, excepto el domingo, que solo está disponible este restaurante entre las 13 horas y las 16:30.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
  2. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  3. Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  5. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  6. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  7. Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
  8. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos

El Barça logra la inscripción de Gerard Martín

El Barça logra la inscripción de Gerard Martín

"Excelente producto": el bar de Sant Boi de Llobregat aclamado por su económico menú diario

"Excelente producto": el bar de Sant Boi de Llobregat aclamado por su económico menú diario

Cocodril Club, el único 'show' que llena plazas tanto en las fiestas de Sants como en las Gràcia cada verano

Cocodril Club, el único 'show' que llena plazas tanto en las fiestas de Sants como en las Gràcia cada verano

Descubren cómo los humanos llegamos a caminar erguidos

Descubren cómo los humanos llegamos a caminar erguidos

Óscar López: “Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo puro”

Óscar López: “Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo puro”

Trump revoca la protección del servicio secreto a Kamala Harris

Trump revoca la protección del servicio secreto a Kamala Harris

DIRECTO GAZA | Israel pone en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | Israel pone en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza

DIRECTO UCRANIA I Rusia concentra a 100.000 soldados cerca de Pokrovsk, ciudad clave del este de Ucrania

DIRECTO UCRANIA I Rusia concentra a 100.000 soldados cerca de Pokrovsk, ciudad clave del este de Ucrania