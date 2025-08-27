Estos son los 5 mejores restaurantes de Lleida, según Tripadvisor

Lleida ofrece una infinidad de posibilidades gastronómicas y prueba de ello es que hasta seis restaurantes de esta ciudad aparecen en la Guía Michelín 2024, además del Fogony, la Boscana y Malena -también en la comarca- que recibieron la Estrella Michelín. Pero más allá de los premios y los estándares marcados por los expertos, estos son cinco locales favoritos por votación popular y relevancia, según la plataforma Tripadvisor.

"No quiero conocer más"

El restaurante Xalet Suís acostumbra a liderar las listas como uno de los mejores restaurantes de Lleida, el mejor según Tripadvisor, con 4,6 estrellas y más de 590 reseñas. "Ofrece una carta de cocina tradicional, elaborada con producto de calidad y el toque de la experiencia personal de la familia Balasch, con una dilatada trayectoria gastronómica", escribe un comensal. "Pudimos disfrutar con sus afamados 'Cargols a la llauna', Ensalada de lechuguitas, 'foie' y vinagreta de cítricos, rodaballo al horno y un tartar de atún. Desde el principio al final un disfrute con cada plato, la calidad de la materia prima y la maestría en el tratamiento se hacen patentes en cada uno", añade.

"Es el único restaurante que conozco de Lleida, pero creo que no quiero conocer más, es la segunda vez que voy, y cada vez se superan las expectativas. Producto de primerísima calidad, unas manos para tratar el producto inmejorables, y un servicio a la misma altura", explica otro cliente. "De toda la vida en Lleida, más de 30 años haciendo muy bien las cosas, local minúsculo, pero con gran servicio, Manel, y una gran calidad en la cocina, Sonia chef y propietaria. Pequeño GRAN restaurante", comenta otro.

"Gracias por dar felicidad"

El restaurante 'Ferreruela, Cuina de la Terra' es también uno de los mejores restaurantes de Lleida según esta plataforma. Además de ser uno de los establecimientos más aclamados en Lleida, es una de las recomendaciones de la Guía Michelín desde hace 12 años. "Una cuidada, innovadora y sorpresiva mezcla gastronómica de productos, con unos sabores que no dejan indiferente y una presentación a su altura. Gracias por dar felicidad al comensal", aseguran en la plataforma TripAdvisor.

"Hace ya algún tiempo no disfrutábamos de una comida en un restaurante que desde que llegas te hacen sentir especial. Nos dejamos aconsejar por un chico joven; tanto en la comida como en el vino y acertamos 100 por cien", recuerda un usuario. "Sin duda, el mejor restaurante de Lleida. Gran cocina elaborada, nos dejamos aconsejar y compartimos varios platos y todos estuvieron de 10", escribe otro.

"La mejor pizzería"

En tercera posición, un restaurante de cocina italiana. Se trata de la pizzería 'Porco Dio'. "Una verdadera sorpresa. Tanto por el trato como por sus exquisitas y sabrosas pizzas. Tienes que probar la Porco, nunca una pizza me había generado tales sensaciones, una espectacular combinación de sabores y un placer para la vista. Por ahora lo mejor de Lleida con diferencia", detalla una comensal.

"Porco Dio, la mejor pizzería de toda Lleida. Me ha encantado la experiencia, el servicio era excelente y la comida aún mejor, todos eran muy amables y atentos, repetiria una y otra vez. La comida era creativa y deliciosa cuándo vuelva a Lleida sin duda volveré a Porco Dio", comenta otro usuario.

"Auguro una Estrella Michelin"

El Saroa, que forma parte de la Guía Michelin, se ha situado este mes en cuarto lugar, aunque suele ser un fijo en el podio de mejores restaurantes de la ciudad. Sin embargo, sus clientes todavía ven más potencial. "Comida variada, creativa, buenas y exóticas mezclas, 10 de 10 en todo. Hemos estado en varios restaurantes con Estrella Michelin y algunos de los 10 mejores del mundo, ¡auguro dentro de poco una Estrella! Volveremos encantados", publica un comensal.

"Unos platos extraordinariamente preparados con el toque de autor de Aroa y Salvador, que estuvieron en cantidades y en sabores sobre todo espectaculares. La calidad tanto de la cocina como del servicio por encima del precio que pagamos. Mis felicitaciones por esa propuesta de productos de temporada como de proximidad y elaborar con ellos unos platos de autor excelentes", puede leerse en otra reseña.

"Explosión de sabores"

En quinta posición en TripAdvisor encontramos el restaurante Umaa by Pinoot, también de cocina mediterránea. "Si estáis por la ciudad, tenéis que visitar este acogedor restaurante: agradable, buena carta, buen producto y mejor atención. Una cena realmente redonda", recomienda un cliente.

"Espectacular. Una experiencia gastronómica fantástica en la que una explosión de sabores perfectamente combinados hacen las delicias del más exigente paladar. Muy recomendable. El servicio muy atento y familiar", escribe otro comensal.