Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recomendación

"Cena espectacular": los elogios al mejor restaurante barato de Santa Coloma según Tripadvisor

"Supera todo lo que te habían dicho": el bar de Santa Coloma adorado por su pescado frito

Estos son los 5 mejores restaurantes de Santa Coloma según Tripadvisor

Tapas del bar Alegría, en Santa Coloma de Gramanet

Tapas del bar Alegría, en Santa Coloma de Gramanet / MAPS

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Desde 1975 realizando las mejores tapas tradicionales de Andalucía", así se presenta el Bar Alegría. Ubicado en el número 49 de la calle de Massenet de Santa Coloma de Gramenet, este establecimiento ocupa una de las posiciones más alta en el ránking de los mejores restaurantes baratos de la ciudad en el portal Tripadvisor, y no es para menos.

Una carta repleta de platos típicos de la gastronomía andaluza, con especial influencia de la cocina gaditana, hacen de esta propuesta una de las más atractivas de la zona. Tapas a base del mejor pescado y marisco, así como carne y otros productos, contribuyen a que el local haya alcanzado una puntuación media de 4,5 con las cerca de 250 valoraciones de sus clientes. "Cena espectacular", "Excelente" o "Muy auténtico" son algunos de los títulos de las reseñas del Bar Alegría.

Tapas del Bar Alegría, en Santa Coloma de Gramanet

Tapas del Bar Alegría, en Santa Coloma de Gramanet / TRIPADVISOR

A destacar, también su 'Herencia de Cádiz', un gin premium artesanal que se destila en alambiques de cobre de más de 190 años de antigüedad, según describen en su sitio web.

Estos son los 5 mejores restaurantes de Santa Coloma según Tripadvisor

Estos son los 5 mejores restaurantes de Santa Coloma según Tripadvisor

Horarios

Según aparece descrito en Tripadvisor, los horarios de comidas y cenas del bar son los siguientes:

  • De miércoles a sábado: 13.00-17.00 horas y 20.00-23.30 horas.
  • Domingo: 13.00-17.00 horas.

Cabe destacar que, tal como muestra una de las fotografías del local, el establecimiento no ofrece la posibilidad de pagar con tarjeta.

TEMAS

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
  4. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  5. El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
  6. Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
  7. El precio del euríbor hoy, 25 de agosto: sobresalto en el mercado hipotecario para empezar la semana
  8. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar

"Cena espectacular": los elogios al mejor restaurante barato de Santa Coloma según Tripadvisor

"Cena espectacular": los elogios al mejor restaurante barato de Santa Coloma según Tripadvisor

La profesora Diana Al Azem aconseja cómo ayudar a tu hijo adolescente a empezar el instituto: "Enfócate en su seguridad"

La profesora Diana Al Azem aconseja cómo ayudar a tu hijo adolescente a empezar el instituto: "Enfócate en su seguridad"

Convivir con el lobo: así complica el manejo del rebaño la presencia de este carnívoro en Catalunya

Convivir con el lobo: así complica el manejo del rebaño la presencia de este carnívoro en Catalunya

Catalunya tendrá un escuadrón de voluntarios para ayudar a los ganaderos afectados por el lobo

Catalunya tendrá un escuadrón de voluntarios para ayudar a los ganaderos afectados por el lobo

Risto, el burro que advirtió a los vecinos de Molinaseca de que venía el fuego: "Nos hizo actuar más rápido"

Risto, el burro que advirtió a los vecinos de Molinaseca de que venía el fuego: "Nos hizo actuar más rápido"

Esperanza Santos, Médicos sin Fronteras en Gaza: "Los niños malnutridos tienen los ojos hundidos y la mirada perdida, les cuesta sonreír"

Esperanza Santos, Médicos sin Fronteras en Gaza: "Los niños malnutridos tienen los ojos hundidos y la mirada perdida, les cuesta sonreír"

La atención personalizada cambia la mirada de los pastores hacia el lobo: "Si protejo a mis cabras, el lobo puede estar"

La atención personalizada cambia la mirada de los pastores hacia el lobo: "Si protejo a mis cabras, el lobo puede estar"

Ada Colau se suma a la flotilla que partirá de Barcelona rumbo a Gaza para dar ayuda humanitaria

Ada Colau se suma a la flotilla que partirá de Barcelona rumbo a Gaza para dar ayuda humanitaria